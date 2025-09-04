Javi Ramírez: "Estamos preparados para afrontar el reto de esta temporada"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol se estrena este fin de semana en Liga. De cara al choque frente a la UD Melilla, el capitán Javi Ramírez ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio La Condomina para valorar la actualidad del primer equipo.

A falta de tres días para el debut, el defensa ha afirmado: "Tenemos muchas ganas de afrontar este primer partido liguero tras un mes y medio de pretemporada. Ojalá que sea una temporada ilusionante."

"un orgullo ser capitán de UCAM CF"

Sobre la pretemporada, Javi Ramírez ha explicado: "Ha sido un inicio de verano complicado, con varias lesiones cuyos jugadores se han ido incorporando poco a poco. Los resultados en verano son anecdóticos. Lo importante en este periodo es coger ritmo y que todos los compañeros nos vayamos conociendo dentro del campo. La plantilla está preparada y hemos tenido tiempo suficiente para adaptarnos a las exigencias del míster. El domingo plantearemos un buen partido en Melilla para conseguir los primeros tres puntos.

El ascenso como objetivo

El UCAM Murcia CF se estrena fuera del Estadio La Condomina. Los de Germán Crespo tendrán que verse las caras ante la UD Melilla en el Estadio Álvarez Claro. "Todos tenemos que pasar por este largo viaje. No obstante, el Club nos da la posibilidad de viajar un día antes y podremos descansar para demostrar sobre el campo lo que valemos. Esperamos un partido complicado. Las áreas van a ser determinantes ante un rival que tiene una plantilla muy compacta y completa", ha finalizado el capitán universitario.