Desvelan el motivo por el que la Vuelta a Murcia no terminará en la capital este año

La Vuelta a Murcia no terminará finalmente en la capital. El director general de la prueba, Francisco Alfonso Guzmán, y el director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez, han expuesto los motivos que han llevado a este cambio. La decisión se debe a una combinación de "recortes económicos" por parte del Ayuntamiento de Murcia y una diferencia de criterio sobre el modelo de la carrera, que busca ser más regional.

El compromiso frustrado con la capital

Francisco Alfonso Guzmán ha explicado que mantenía un "compromiso con el Ayuntamiento de Murcia" para que la carrera finalizara en la ciudad, agradeciendo el gran apoyo de anteriores concejales como Felipe Cuello y Miguel Ángel. Sin embargo, la situación cambió con el nuevo consistorio. "El problema es que el Ayuntamiento de Murcia optó por unos recortes económicos en su momento y no pueden llegar a lo que es la vuelta ciclista", ha señalado Guzmán, quien ha añadido que, ante esta situación, apareció la opción de Santomera como final de etapa.

El ciclismo se ha puesto muy caro" Francisco Alfonso Guzmán Director general de la Vuelta a Murcia

Además del cambio en la meta, Guzmán ha revelado que su "gran ilusión" de iniciar la carrera desde la Plaza del Cardenal Belluga tampoco será posible este año por "problemas de tráfico". En su lugar, la salida se realizará desde el Príncipe de Asturias. El director de la Vuelta ha recordado que la mayoría de grandes carreras terminan en sus capitales, como la Vuelta a España en Madrid o el Tour de Francia en París.

Una vuelta para toda la Región

Por su parte, el director general de Deportes, Francisco Javier Sánchez, ha defendido una visión menos centralista. "¿Por qué, si hay que terminar en Murcia, no termina en Cabezo de Torres, en Corvera o en Torreagüera?", se ha preguntado. Sánchez ha subrayado que la prueba es la "Vuelta Ciclista a la Región de Murcia" y pertenece a los 1,6 millones de personas que viven en ella, por lo que el objetivo es que llegue a todos los rincones del territorio.

La vuelta dejara de ser una vuelta huertana para ser una vuelta regional" Francisco Javier Sánchez Director general de Deportes

Según Sánchez, el Gobierno regional busca que "cualquier ciudadano de la Región de Murcia, viva donde viva, pueda tener la gran oportunidad de tener a su vuelta cerca". El objetivo, ha añadido, es que la prueba esté implicada con el mayor número de municipios posible. A pesar de la "diferencia de criterio", como la ha calificado Guzmán, ambos han dejado clara la buena sintonía y el trabajo conjunto para sacar adelante la carrera.