López Miras cree que Sánchez ha querido empañar la jura de Leonor con una foto terrorífica

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, cree que el jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ha intentado empañar" el día de la jura de la Constitución de la princesa Leonor con la fotografía "terrorífica" del secretario de organización socialista, Santos Cerdán, reunido con el expresidente catalán Carles Puigdemont.



En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Congreso para asistir al juramento de la princesa de Asturias, el presidente murciano ha calificado la imagen de esa reunión de este lunes en Bruselas como "la fotografía de la humillación, un esperpento y, ahora que estamos en víspera de Halloween, terrorífica".



López Miras considera que con ese encuentro el PSOE "está legitimando a un prófugo, a un fugado de la justicia, a un delincuente y a un corrupto malversador" y cree además que la reunión "demuestra el egoísmo, el interés exclusivamente en lo personal y en el sillón de Pedro Sánchez".

Audio El presidente califica como "una barbaridad" que Pedro Sánchez "quiera formar Gobierno precisamente con aquellos que se niegan a estar hoy en este acto" y que "no creen en la Constitución"





A su juicio, el líder del PSOE "no ha sabido" ni "ha querido respetar un día tan importante para todos los españoles como el de hoy, solo le ha importado él mismo, su egoísmo, su falta de delicadeza, de respeto, de educación y de todo"



"Con esa foto lo que ha intentado es, por un lado, empañar el día de hoy y, por otro lado, haciendo gala de ese egoísmo que le caracteriza, intentar que se hable lo menos posible de una foto que es la de la indignidad y la de la humillación", ha manifestado.



Preguntado por las ausencias en la ceremonia de este martes en el Congreso -las de ministros de Podemos y partidos como ERC o PNV-, López Miras ha argumentado que "en cierto modo podría ser comprensible que alguien que no cree en la Constitución, que alguien que da pasos para vulnerar y socavar nuestro Estado de derecho, no quiera estar presente en uno de los actos que supone el cumplimiento de un precepto constitucional".



Sin embargo, ha declarado, "el problema, lo verdaderamente grave para el futuro del país es que Sánchez quiere formar gobierno precisamente con esos y quiere que España dependa de aquellos que son incapaces de venir al Congreso de los Diputados a un acto que supone el cumplimiento de la Constitución".