Xabi Alonso regatea la polémica del 'Franco', mientras el Real Madrid prohíbe ponerse ese nombre en la camiseta

El nombre de pila del nuevo jugador del Real Madrid Franco Mastantuono está creando mucha polémica en las redes sociales. De hecho, el pasado martes el jugador debutó en el Santiago Bernabéu y el estadio lo recibió con gritos de "¡Franco, Franco", algo que no ha gustado a parte de la afición por el sentido histórico que tiene ese cántico en España.

Cordon Press Franco Mastantuono portará el número 30 en su camiseta esta temporada.

Por esto mismo fue preguntado Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al Oviedo. "No he hablado porque yo me centro en el jugador y le veo bien a Franco. Le he visto entrenando bien, con una integración muy buena con los compañeros; parece que lleva más tiempo del que realmente lleva y le veo con una sonrisa más que con alguna preocupación", explicó el entrenador del Real Madrid.

un nombre prohibido

Además, muchas personas han querido comprar su propia camiseta del Real Madrid, aunque como siempre hay quien ha querido buscar las cosquillas al club blanco, sin mucho éxito. En el apartado de personalización de las camisetas algunos usuarios han tratado de poner "Franco" junto al dorsal '30'. Eso sí, para sorpresa de todos este nombre no está permitido.

De hecho, muchas de las críticas llegan porque sí que se pueden poner otros nombres dictadores como puede ser el de "Stalin". Además, de mensajes en pro del terrorismo como "Gora ETA".