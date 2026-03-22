Murcia reivindica su modelo de agua y denuncia la "amenaza" de los recortes del Tajo-Segura

La consejera de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia, Sara Rubira, ha defendido la eficacia en el uso de los recursos hídricos y la sostenibilidad del campo murciano en el marco del Día Mundial del Agua. Durante su intervención en una asamblea de la Comunidad de Regantes de Lorca, ha denunciado las “amenazas” que afronta el sector para 2027 por los posibles recortes en el trasvase Tajo-Segura y en el uso de agua de pozos.

La cuenta atrás para los recortes

Rubira ha alertado sobre el futuro del sector agrícola si se confirman los planes del Ejecutivo central. “Quedan 285 días para que se cumplan la amenaza del Gobierno de España de recortar el trasvase Tajo-Segura y el agua de los pozos subterráneos”, ha afirmado la consejera.

Quedan 285 días para que se cumplan la amenaza del Gobierno de España de recortar el trasvase Tajo-Segura y el agua de los pozos" Sara Rubira Consejera de Agricultura y Agua

En este sentido, ha recordado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya ha solicitado formalmente al Gobierno central que pida en Bruselas una prórroga para el uso de las aguas subterráneas. El objetivo es “que no se cierren los pozos hasta que haya una alternativa de agua viable para los agricultores”.

Eficiencia y tecnología como bandera

Durante su discurso, Rubira ha puesto en valor el esfuerzo de los agricultores murcianos en la modernización de regadíos y la tecnificación. Ha destacado que su departamento apoya esta transición con ayudas como los 12 millones de euros destinados a comunidades de regantes para instalar plantas fotovoltaicas flotantes, una medida que beneficiará a más de 43.000 regantes con un importante ahorro en costes energéticos.

La consejera también ha subrayado que en Murcia se depura el 99 por ciento de las aguas residuales urbanas y que estas se reutilizan, lo que permite ofrecer a los regantes 120 hectómetros cúbicos al año, “dando al agua una segunda vida”. Además, desde enero está en marcha el Plan Regenia, que utiliza inteligencia artificial en las depuradoras de la región para optimizar su funcionamiento y ahorrar costes.

Finalmente, ha reiterado la necesidad de un plan hidrológico nacional que nazca “desde el consenso, el diálogo, el equilibrio” y que contemple las infraestructuras necesarias para llevar el agua desde las zonas excedentarias a las deficitarias.