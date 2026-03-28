El BNG denuncia un ataque con pintadas a la sede de Artábria y lo tacha de "intolerable"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Ferrol ha condenado con contundencia el ataque perpetrado en la madrugada de este sábado en la sede de la Asociación Cultural Artabria. El portavoz municipal, Iván Rivas, ha denunciado el acto vandálico, que ha calificado como "intolerable".

Un ataque con doble simbología

Rivas ha explicado que la pintada en la fachada, que muestra una bandera española sobre otra palestina, busca "imponer sus símbolos" y refleja "la negativa a aceptar la existencia de un pueblo como el gallego con elementos propios de identificación", reivindicados por colectivos como Artabria.

Por otro lado, ha subrayado que el ataque a la bandera palestina es un ataque al "emblema de un pueblo que está siendo víctima de un monstruoso genocidio por parte del estado de Israel". A su juicio, este hecho "pone de relevo el carácter inhumano que se esconde detrás de todos estos movimientos".

Finalmente, Rivas ha demandado al alcalde de la ciudad la "condena de este acto vandálico" y ha exigido que se inicien las "investigaciones precisas para determinar las personas autoras de este atentado".