Vuelven las obras al puente de la nacional y Cabanas denuncia los incumplimientos del Gobierno

El próximo 6 de abril comenzarán de nuevo las obras en el Puente de piedra de la carretera nacional 651 que une Cabanas con Pontedeume, con una duración estimada de dos meses. La actuación se centrará en instalar nuevos sistemas de drenaje, renovar los antepechos y mejorar la iluminación, sin que en principio afecte al tráfico de vehículos, aunque sí se producirá un corte peatonal en una de las aceras.

Ante esta noticia, el Ayuntamiento de Cabanas ha vuelto a constatar el incumplimiento por parte del Ministerio de los acuerdos establecidos en reuniones anteriores. La queja se dirige concretamente a la Subdelegación del Gobierno y a la Demarcación de Carreteras por no haber respetado las medidas pactadas en fases previas de la obra.

Peticiones sin respuesta

Desde el consistorio se reclama de nuevo que, tal como se había estipulado, se convoque una reunión abierta a los vecinos para informar sobre el proyecto y sus fases. También se exige la apertura de la prometida oficina de información durante la ejecución de las obras y la implementación de medidas de supervisión del tráfico para garantizar un impacto mínimo.

Además, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio que aclare la situación general del proyecto, incluyendo los motivos de los retrasos, pues las actuaciones estaban previstas para septiembre. Existe preocupación por la posible pérdida de los fondos europeos con los que se financian los trabajos, ya que tienen una fecha límite para su ejecución.

Finalmente, el gobierno local reitera la necesidad de revisar los avances en el pintado de los carriles de la N-651 a su paso por el municipio. Esta petición surge después de que la Demarcación de Carreteras modificara la señalización horizontal el año pasado sin previo aviso, afectando a varios caminos municipales.