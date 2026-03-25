Cae en Lorca una banda de ladrones que asaltaba a viandantes y desvalijaba peluquerías

La Policía Nacional ha desarticulado en Lorca a un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con fuerza y violencia. La operación se ha saldado con la detención de tres hombres que habían generado una importante inseguridad en el municipio con su incesante actividad delictiva en las últimas semanas.

Robos en comercios y a viandantes

La investigación comenzó a mediados de febrero, cuando la Policía Nacional recibió denuncias de tres peluquerías que habían sufrido robos con fuerza. Los autores aprovechaban la noche para forzar los accesos y sustraer dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

El valor de lo sustraído en uno de los establecimientos ascendió a más de 20.000 euros. Simultáneamente, el grupo criminal cometía robos con violencia y hurtos en la vía pública, aprovechándose de la vulnerabilidad de muchas de sus víctimas para robarles carteras y teléfonos móviles.

Compras fraudulentas con las tarjetas robadas

Posteriormente, los detenidos utilizaban las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras fraudulentas en diferentes comercios. Actuaban con rapidez, antes de que los propietarios pudieran anularlas.

La investigación de la Comisaría de Lorca permitió identificar plenamente a los tres integrantes del entramado, todos ellos con múltiples antecedentes policiales por delitos cometidos en la misma localidad. Finalmente, han sido puestos a disposición judicial acusados de delitos de robos con fuerza, robos con violencia, hurtos y estafas.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar la posible implicación de los detenidos en otros hechos delictivos y no se descartan nuevas detenciones de otros integrantes del grupo.