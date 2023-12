Aguas de Lorca aplicará en 2024 la subida del IPC en los recibos, y se pagará un 3.5% más

La empresa Aguas de Lorca mantendrá congeladas sus tarifas en 2024, aunque les repercutirá la subida del índice de precios al consumo (IPC) y eso se traducirá en un incremento del recibo del 3,5 por ciento, según ha denunciado el PSOE.

Es lo que acordado el consejo de administración de la empresa, participada en un 51 por ciento, con los votos de PP y Vox y en contra del PSOE.

El concejal de Aguas, Ángel Meca, asegura que el consistorio ha renunciado a subir los recibos, y que el incremento del IPC irá dirigido a inversiones de mejora y sustitución en redes y tuberías que están en mal estado en las pedanías.

Es un argumento que no comparte el PSOE, cuyo portavoz, Diego José Mateos, afirma que la actualización del IPC no era obligatoria y que por eso no se aplicó en los cuatro años anteriores de gobierno.

Mateos ha dicho que la decisión adoptada por el consejo ha sido injusta y que afectará a los recibos de 40.000 viviendas.