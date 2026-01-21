La aventura que cambia un verano: 'Vacaciones en Paz' busca familias de acogida para niños saharauis en Lorca

El programa Vacaciones en Paz ha abierto el plazo para que las familias de la comarca de Lorca interesadas puedan vivir la experiencia de acoger a un niño saharaui durante el verano. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui vuelve a poner en marcha esta iniciativa solidaria para ayudar a los menores a "desarrollarse con normalidad" lejos de las duras condiciones de los campamentos de refugiados.

Un verano para sanar y crecer

El proyecto permite que niños de 8 a 12 años pasen los meses de julio y agosto en España. Durante su estancia, no solo disfrutan de un entorno diferente, sino que también reciben revisiones médicas completas, especialmente de la vista, la boca y los oídos, donde "suelen tener más problemas". Antonio García, presidente de la asociación, asegura que el programa cuenta con todas las garantías legales, tramitándose a través de los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior y con cobertura de la Seguridad Social como "un miembro más de la familia".

Se van de aquí nuevos, es una gran satisfacción para cualquier familia ver esa evolución" ANTONIO GARCÍA Presidente Asociación Amigos del Pueblo Saharaui

La asociación busca entre ocho y diez familias de acogida en municipios como Lorca, Puerto Lumbreras, Totana y Mazarrón. Según García, el requisito principal es "tener ganas de tener un crío en la casa y hacer algo bueno por alguien". Además, destaca que la convivencia enriquece a todos y que el vínculo perdura gracias al contacto tecnológico. La experiencia es, en sus palabras, "una pequeña aventura, pero es una gran satisfacción".

La vida en los campamentos se endurece

Actualmente, la vida en los campamentos de Tinduf es "bastante mala". García explica que la ayuda internacional de la ONU se ha "rebajado muchísimo" al desviarse fondos a otras crisis humanitarias. A esto se suma que las tensiones políticas entre Argelia y España han dificultado el envío de material humanitario, aunque esperan que la situación se desbloquee pronto.

Como respuesta, la asociación impulsa proyectos sobre el terreno. "Hemos conseguido ya tres huertos", afirma García, que proporcionan alimentos como zanahorias y alfalfa. Esta iniciativa se realiza en colaboración con la organización Sonrisa Saharaui y es posible gracias a donaciones de semillas por parte de cooperativas agrarias y a la recaudación de fondos propios, que ronda los 5.000 euros.

Cómo colaborar con 'Vacaciones en Paz'

Las familias interesadas en acoger este verano o en recibir más información pueden ponerse en contacto con la asociación a través de los siguientes teléfonos: Isabel Sánchez Perán (699 680 221), Enrique (680 778 032) o Antonio García Rojas (677 173 334).