Cartagena se entrega a la Piedad y a sus miles de promesas en Lunes Santo

La Procesión de las Promesas volverá a congregar este Lunes Santo a miles de cartageneros en las calles de la ciudad para acompañar a la Virgen de la Piedad. La primera de las procesiones marrajas dará comienzo a las 21:00 horas desde la iglesia de Santa María de Gracia y se espera que finalice en el mismo templo sobre la una de la madrugada.

Composición y estructura del desfile

Tras los guiones, el desfile se iniciará con el estandarte de la cofradía, réplica del que procesionaba en el siglo XVIII, y el grupo de acompañamiento. A continuación, desfilarán los Granaderos Cadetes, la cantera marraja, que ofrecen una de las imágenes más típicas de las procesiones cartageneras.

Les seguirá el Santo Cáliz, el antiguo 'Carro Bocina' que abre como trono insignia las procesiones de los Marrajos. La Agrupación de Granaderos marchará después, representando a los antiguos soldados de guarnición que participaban en los desfiles del siglo XVIII.

La Virgen de la Piedad, centro de la devoción

El tercio de la Agrupación de la Piedad precederá al Trono Insignia, una obra de orfebrería en plata del año 2001. Justo después, el tercio de la Santísima Virgen de la Piedad desfilará antes del trono con la imagen de la Virgen, una obra de José Capuz de 1925 llevada a hombros por sus portapasos.

Cerrando la procesión, tras el trono, miles de promesas escoltarán a la Virgen. El trono de la Stma. Virgen de la Piedad tiene prevista su salida a las 21:50 horas y alcanzará la Basílica de la Caridad sobre las 23:55, donde se realizará una ofrenda floral y se cantará una salve a la Patrona.

La recogida tendrá lugar en la iglesia de Santa María de Gracia aproximadamente a la 1 de la madrugada. Como es tradición, el acto se cerrará con el canto de la 'Salve Cartagenera' a la llegada de la Virgen al templo.

El recorrido: Aire, Cañón, Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Sta. Florentina, Plaza Juan XXIII, Parque, Plaza Puerta de la Serreta, Serreta, Caridad, Duque, Plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire, Iglesia de Santa María.