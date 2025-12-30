La hospitalidad de Santa Teresa 'cambia los papeles' y sirve una cena de gala para cien personas en Nochevieja

Mientras muchos preparan el cotillón y la cena en familia para despedir el 2025, la Hospitalidad de Santa Teresa de Cartagena ha organizado, un año más, una Nochevieja muy diferente. En un gesto cargado de simbolismo, los patronos de la fundación cambian sus papeles por una noche y se dedican a servir una cena muy especial a los usuarios del centro.

Mucho más que una cena

Para Gómez López, lo que sucederá mañana noche trasciende a una simple cena. “No se puede expresar en palabra el cariño, el sentimiento, el acogimiento, que de forma mutua, tanto de los patrones hacia los usuarios, de usuarios hacia nosotros”, ha explicado. Se trata de una convivencia en días señalados que ya se vivió en Nochebuena y que se repite para dar la bienvenida al 2026.

La gratitud, asegura el presidente, es inmensa: “Solamente con la mirada que te echan, te están agradeciendo, pues, todo lo se está haciendo por ello”. Es una labor que los responsables de la entidad realizan “con sumo gusto, de forma totalmente desinteresada”, siguiendo el idealismo con el que la hospitalidad nació en el año 1916 para colaborar con el más necesitado.

COPE Cartagena

365 días de puertas abiertas

La fundación mantiene su labor los 365 días del año, las 24 horas del día. “Son gente fantástica. Desgraciadamente, la vida le ha dado un revés”, ha comentado Gómez López sobre los usuarios. Aunque no son muchos, celebra que algunos “tienen la suerte de salir de allí con algún trabajo”. El presidente ha destacado el buen ambiente que se vive en el centro, “lógicamente dentro de una disciplina”.

Con la llegada del frío de los últimos días, el número de usuarios ha crecido hasta rozar las 60 personas, y no se descarta que la cifra siga aumentando. Las cifras anuales reflejan la magnitud de su trabajo: han atendido a 1.248 personas, registrado 15.719 estancias diarias, servido 28.679 comidas y realizado 790 servicios de emergencia. “La persona que se acerca allí a la hospitalidad tiene seguro ese acogimiento y se le va a respetar como una persona normal”, ha sentenciado.

El objetivo, según ha explicado su presidente, es dignificar a las personas que han perdido su estabilidad, muchas de ellas pertenecientes a una clase media golpeada por la crisis. Además de los residentes, la hospitalidad atiende a 40 familias externas que acuden a diario a recoger su comida y cena.

Un menú de gala con un presupuesto solidario

Para la cena de Nochevieja se ha preparado un menú especial que consistirá en una sopa de marisco, seguida de carne asada con patatas y, de postre, los típicos dulces navideños. La entidad cuenta con una dietista que planifica las comidas diarias, adaptándose a las necesidades de los usuarios, como en el caso de la población árabe que requiere una alimentación específica.

Sostener esta estructura requiere un presupuesto anual de 1.100.000 euros. Entre un 75% y un 80% de esta cantidad está cubierto por la administración local, a través del Ayuntamiento de Servicios Sociales, y la Comunidad Autónoma de la Consejería de Política Social. El resto se consigue gracias a socios protectores, donaciones y la colaboración de empresas y el Banco de Alimentos.

Para la cena se espera juntar a cerca de 100 personas, ya que se ha dado la oportunidad a los usuarios de invitar a sus familiares en Cartagena. Alonso Gómez López ha aprovechado para invitar a los ciudadanos a conocer las instalaciones del centro, situado en el castizo barrio de San Antón, para que comprueben de primera mano su labor, concluyendo con optimismo que “hay gente muy solidaria en nuestra ciudad”.