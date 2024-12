Nochevieja con corazón: los patronos de la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, al servicio de los más desfavorecidos en fin de año

El año acaba. Todo el mundo prepara la última hora del año adaptada a sus circunstancias. Mucha gente estará de guardia y se tomará las uvas en el trabajo. Otros tendrán a la familia lejos o echarán de menos a quienes no están.

Cada uno con su realidad prepara su menú y en eso se afanan en la Hospitalidad Santa Teresa. Hoy como en Nochebuena serán los patronos los que sirvan la comida a unos usuarios a los que ayudan durante los 365 días del año.

Alonso Gómez López, presidente de la Fundación cuenta a COPE lo que hacen durante el año, pero sobre todo la cena que preparan para que esta noche sea especial para todos quienes reciben la ayuda a diario.

"Es un día especial porque es final de un año, e inicio de un nuevo ciclo, pero desde luego que nosotros estamos aquí, como se dice vulgarmente pico y pala, día a día con nuestros trabajadores y todas las personas que hay aquí, que ya te digo que son personas que están muy involucradas y evidentemente sin olvidarnos, como digo, de nuestros voluntarios que gracias a ellos también, pues con sus salidas nocturnas, pues de alguna forma dan cabida a esas personas que están en la calle".

protección y futuro

La cifra de gente a la que ayudan prosigue en aumento. "Los días de Navidad, por el clima sobre todo, nuestra hospitalidad llega a tener casi 70 personas, estamos llenos. Y bueno, pues intentamos, como digo, que se sientan como en casa".

Lo consiguen. "Mira, antes de ayer se fue un usuario que ha llevado aquí casi un año, creo recordar, y nos mandó una carta muy cariñosa, más o menos decía que éramos la luz que había despertado en su interior, que estaba perdido, que nunca nos va a poder agradecer lo que hemos hecho por ello. Entonces, este tipo de cuestiones ayudan a seguir luchando por este tipo de personas, que son gente desestructurada, sin ningún arraigo familiar, y que ahí la verdad que se encuentran como en casa".

COPE El menú de la jornada

Les ofrecen cariño y dignidad dentro de las dificultades que atraviesan. Hoy les servirán la cena de fin de año. "Sí, ellos se sienten, bueno, se sienten correspondidos, porque es costumbre de esta institución, la cena Nochebuena y la de hoy, pues los patronos les servimos la comida. Con lo cual, pues ellos hasta inclusive les da un poco de vergüenza, de pensar que los patronos de la institución son los que les sirven la comida. Pero nosotros lo hacemos de forma agradable y correspondiendo a su implicación".

Y es que allí no solo permanecen, sino que aprovechan su oportunidad. "Aquí no están solamente parados, aquí les damos cursos, salen, hacemos excursiones, o sea, que de alguna forma, bueno, pues no solamente está aquí encerrado, sino que ya digo que tiene también otras alternativas de ocio y de futuro".

El menú será muy de fin de año. "Pues esta noche, bueno, pues en concreto, pues va a haber consomé, (6:28) después habrá un surtido de quesos variados, croquetas caseras y después el plato, cordero en salsa con dulce navideño y lógicamente no pueden faltar las uvas".

Lo mejor, que esto no para y mañana seguirán teniendo esas manos que les ayudarán.