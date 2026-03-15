Cartagena viaja a su pasado romano a través del paladar y el teatro

Cartagena Puerto de Culturas ha ampliado su programa de actividades de primavera con dos nuevas propuestas que combinan patrimonio, gastronomía y teatro. Las iniciativas, llamadas 'Carthago Nova: Roma y Sabores' y 'Teo y la leyenda de la primera sirena', invitan a públicos de todas las edades a vivir la historia de la ciudad de una forma original y participativa.

Un viaje a la Roma imperial

La primera experiencia, la ruta gourmet 'Carthago Nova: Roma y Sabores', propone un recorrido por el Museo del Teatro Romano y el Museo del Foro Romano Molinete. El objetivo es explorar el papel estratégico de la ciudad en el comercio del Mediterráneo durante la época romana, dando a conocer las historias de mercaderes y de los productos que llegaban a los muelles de la antigua Carthago Nova.

El recorrido culmina en el Foro Romano con una degustación gastronómica inspirada en los productos que llegaban por mar, como perfumes exóticos, aceite, vinos especiados, garum y salazones. Esta ruta se celebrará los días 21, 28 y 31 de marzo y 1, 11, 18 y 25 de abril, con un precio de 25 euros que incluye las tapas especiales elaboradas por Casa Tomás.

Ayuntamiento de Cartagena Cartagena Puerto de culturas ruta gastronómica

Aventura familiar entre ruinas milenarias

Para el público familiar se ha diseñado 'Teo y la leyenda de la primera sirena', una ruta teatralizada que mezcla historia, humor y aventura. En ella, cinco actores dan vida a una divertida trama donde el despistado arqueólogo Teo y sus amigos deben proteger el mágico canto de las sirenas antes de que las fuerzas del mal destruyan Cartagena.

La actividad, pensada para que los más pequeños descubran el patrimonio de forma lúdica, recorre el Teatro Romano, el Bus Turístico y la Muralla Púnica. Se realizará los días 22 y 29 de marzo y todos los domingos de abril y mayo, a excepción del 5 de abril, por un precio de 18 euros, con descuentos para los socios del Club Cartagena Puerto de Culturas.

Una oferta cultural en expansión

Estas dos nuevas incorporaciones se suman a otras rutas ya programadas los domingos de marzo y abril, como 'Lucrecia Prima, ciudadana de Carthago Nova' y la visita familiar 'Un Teatro de Fábula'. Además, el 19 de marzo se ofrece la ruta especial 'Cartagena Romana y Mediterránea', que completa el recorrido con un paseo en el Barco Turístico.

Con estas propuestas, Cartagena Puerto de Culturas refuerza su oferta de divulgación histórica y entretenimiento para residentes y visitantes. Toda la información y la venta de entradas están disponibles en la página web oficial, www.puertodeculturas.cartagena.es, y en la red de museos de la ciudad.