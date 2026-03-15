Gonzalo Hermida inicia en A Coruña la gira de ‘Bandera Libertad’ y se declara a Galicia: “Uno se quiere quedar a vivir”

Gonzalo Hermida ha elegido A Coruña para dar el pistoletazo de salida a la gira de presentación de su nuevo álbum, ‘Bandera Libertad’. La cita será el próximo 18 de abril en la sala Malavida y, aunque el artista gaditano ya había visitado la ciudad con eventos de radio, ha confirmado que este será su primer concierto oficial en solitario en la capital herculina, un hito que le llena de alegría.

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"Una tierra a la que amo"

El cantante ha confesado su profundo afecto por Galicia, que describe como "una tierra a la que amo". Hermida ha explicado que siempre que puede se escapa a la comunidad, ya que es un gran aficionado al ciclismo. "Intento escaparme por allí, por vuestros montes", ha señalado. Destaca la combinación perfecta de deporte y gastronomía: "Después de una buena ruta allí en bicicleta con esos paisajes maravillosos, encima de todo te comes un pulpo maravilloso, imagínate, no, uno se quiere quedar a vivir".

Cartel del concierto de Gonzalo Hermida en A Coruña

Hermida también ha destacado la conexión especial que siente entre su Cádiz natal y A Coruña, ciudades hermanadas. "Son dos sierras muy, se sienten hermanadas, ¿no? de por sí", ha comentado. Aunque ha reconocido que los artistas andaluces a veces tienen "un poco de miedo al norte", ha celebrado que este año le esté yendo "maravilloso" con numerosas contrataciones en la zona norte del país.

Más honesto y sin miedos

‘Bandera Libertad’ llega después de un largo camino en la música que comenzó a los 15 años y que le llevó a componer para grandes artistas como Pastora Soler, Malú o Sergio Dalma. Sin embargo, este nuevo trabajo representa la consolidación de su identidad como intérprete. "Ahora soy yo más que nunca, es verdad que ‘Bandera Libertad’ es como el camino que define el color que que represento", ha afirmado Hermida, tras un proceso de siete u ocho años en busca de su propia voz.

El resultado es un artista que se define como "un tipo honesto" al que, según sus palabras, "todo le importa menos". Gonzalo Hermida ha explicado que, al principio de su carrera, esperaba que su música corriera y que la gente llenara los conciertos, pero ha aprendido que es un camino de paciencia. "Al final esto es ir poquito a poco aprendiendo a tocar la emoción de una manera mucho más bonita", ha reflexionado.

Creo que 'pararse a respirar' es el lema de este Bandera Libertad" Gonzalo Hermida

El disco no se centra en el amor de pareja tradicional, sino en vivir el presente y en no olvidarse de uno mismo. Canciones como ‘No le tengo miedo’ reflejan esta filosofía de afrontar las relaciones sin temor. Para Hermida, el mensaje es claro: "Creo que pararse a respirar es el lema de este ‘Bandera Libertad’", ha sentenciado.

Un concierto para reír y emocionarse

Sobre el escenario de la sala Malavida, Gonzalo Hermida ofrecerá un concierto en formato acústico, un ambiente íntimo que, según ha adelantado, aprovechará para conectar con el público a través del humor. "Me gusta mucho hablar y contar mis tonterías y mis pamplinas, y la gente se ríe", ha confesado el artista.

Con su desparpajo gaditano, el cantante busca que la gente disfrute al máximo. "Soy mitad cantante, mitad payaso, porque me gusta mucho hacer reír a la gente", ha declarado. Su objetivo es que los asistentes salgan del concierto "con dolor de cara, de reírse, de pasárselo bien y de que le haya tocado un poquito el corazón y la sonrisa".