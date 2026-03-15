Monte-Sión enciende la cuenta atrás para el Jueves Santo con un montaje a contrarreloj

La Cuaresma avanza y en la calle Feria ya se respira la proximidad del Jueves Santo. La Hermandad de Monte-Sión se ha convertido en la primera cofradía de la ciudad en situar a su titular mariana, la Virgen del Rosario, en su paso de palio. Este adelanto en el calendario no responde a un afán de notoriedad, sino a una necesidad impuesta por las reducidas dimensiones de su Capilla. Como explica su prioste, José David, "no es porque queramos salir en las redes sociales, sino por las dimensiones tan pequeñas de la capilla".

Un montaje condicionado por el espacio

El equipo de priostía de la hermandad trabaja en una compleja coreografía contra el reloj. Las características de la sede obligan a seguir un orden estricto en el montaje. Primero, se debe instalar por completo el techo de palio y las bambalinas. Solo entonces se puede subir la imagen de la Virgen, ya que de lo contrario el palio taparía a la Dolorosa. Una vez la imagen está en su lugar, se procede a montar la candelería y a fundir la cera, culminando con el tradicional acto de la "vela rizá" en el que participan los hermanos más veteranos.

El proceso concluye con el "retranqueo", una maniobra que, debido a la falta de espacio, se limita a "tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás". Tras este movimiento, se introduce el paso del Señor en el templo, momento a partir del cual "no se puede menear ni un alfiler". Esta limitación de espacio obliga a la hermandad a organizarse con una precisión milimétrica, utilizando dos grupos de priostía que trabajan de forma simultánea para poder tener todo a punto.

Mientras un equipo se centra en el paso de palio, otro se encuentra en el almacén montando el paso de misterio. "Prácticamente tenemos tres días desde que se hace el retranqueo hasta que es la mudá del señor", detalla el prioste, lo que evidencia la intensidad del trabajo.

No es porque queramos salir en las redes sociales, sino por las dimensiones tan pequeñas de la capilla"

Artesanía, cera y estrenos para la Virgen

Uno de los rituales más delicados y que requiere mayor tranquilidad es la fundición de la cera de la candelería. El equipo de priostía prepara una olla con cera pura, que se mezcla con un pegamento suministrado por la propia cerería, para asegurar la fijación de los cirios. La mezcla se calienta hasta casi alcanzar el punto de ebullición y se vierte con sumo cuidado en los cubillos de los candelabros para, posteriormente, introducir cada cirio y esperar a que cuaje. Es una labor que se realiza por tandas, evitando cualquier movimiento del paso que pueda desalinear la cera.

Puede ser una noticia bastante importante para la hermandad, por la historia y por donde proviene"

La Virgen del Rosario ya preside su paso ataviada con la saya realizada por Elena Caro y un tocado de mantilla española que fue regalado para su coronación. Este año, la imagen lucirá además una toca bordada por el taller de bordado en oro de Brenes, una pieza donada gracias al esfuerzo de un gran número de hermanos. A estos estrenos se una joya de gran valor histórico que la Virgen podría lucir por primera vez este Jueves Santo, un detalle que la hermandad guarda con celo y que "puede ser una noticia bastante importante para la hermandad, para la institución, por la historia y por donde proviene".

Una devoción que no deja de crecer

El creciente fervor por la cofradía se ha hecho patente en el primer día de reparto de papeletas de sitio. Ni la lluvia ha podido frenar las largas colas de hermanos deseosos de acompañar a sus titulares. "Auténticamente desbordados, es una alegría", comentaba el mayordomo segundo, Francisco Javier, ante la masiva afluencia. Esta percepción se ve respaldada por las cifras que maneja la hermandad.

Auténticamente desbordados, es una alegría"

Según María, la diputada mayor de gobierno, la cofradía ha experimentado un crecimiento del 17% en los últimos años y de casi un 70% desde 1995. Para la Semana Santa de 2026, y tras haber sumado más de 200 nuevos miembros en el último año, "se prevé un crecimiento entre un 10 y un 15 %" en el cuerpo de nazarenos, lo que anticipa un Jueves Santo de récord para Monte-Sión.

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Este aumento de participantes plantea un desafío logístico considerable. Para organizar la cofradía en la calle, la Hermandad cuenta con la colaboración de la Hermandad de la Lanzada, que cede sus dependencias para formar los tramos de la Virgen. "Es un día de mucho estrés y de disfrutar, pero con prisa, hasta que lo tenemos todo en la calle", explica la diputada. El bullicio en la casa hermandad es el preludio de un Jueves Santo que Sevilla ya espera con devoción.