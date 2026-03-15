El Bierzo estrena la 'Senda del bosque', una nueva ruta en el corazón del Soto de Villar de los Barrios

El Soto de Villar de los Barrios, en el municipio de Ponferrada, en la comarca de El Bierzo (León), inaugura el próximo 18 de abril su tercera ruta señalizada. Bautizada como ‘Senda del bosque’, se trata de un recorrido circular de aproximadamente 2,5 kilómetros que conectará la ruta de Valdelapuente con la de San Félix, atravesando el corazón del soto.





Un paseo por la historia natural del castañar

La nueva senda discurre de forma ascendente siguiendo la reguera que cruza el castañar, adentrándose en algunos de los rincones más singulares y bellos del Soto de Villar. A lo largo del trazado, los caminantes podrán descubrir también vestigios de las históricas ‘pilinas’, que eran los antiguos abrevaderos naturales donde acudía el ganado del pueblo.

Un proyecto fruto de la colaboración

Los trabajos de acondicionamiento han sido posibles gracias a la implicación de la Asociación Berciana de Agricultores y la colaboración del Área Rural del Ayuntamiento de Ponferrada. Ambas entidades han llevado a cabo labores de desbroce y poda sobre el recorrido trazado por la asociación Bierzo Vivo, que ha actuado como coordinadora del proyecto.

En estos momentos, los trabajos continúan con la reciente construcción de un puente de madera, una obra patrocinada por LM y su céntimo solidario y ejecutada por el carpintero local Antoine Barrios y por Nicolás de la Carrera. Además, se está finalizando la fabricación de la señalética que permitirá a vecinos y visitantes recorrer la senda con total seguridad.





Una inauguración festiva y voluntaria

La inauguración está prevista para el sábado 18 de abril y se celebrará con una jornada de voluntariado organizada por Bierzo Vivo. La iniciativa cuenta ya con 40 personas inscritas procedentes de León, integrantes de la asociación Promonumenta, y la actividad está abierta a todas aquellas personas que deseen sumarse, previa inscripción en el correo electrónico villardelosmundos@gmail.com.

La jornada concluirá con un almuerzo participativo en el propio entorno del Soto, que estará amenizado con música tradicional. Se busca crear un ambiente festivo que ponga en valor el trabajo colectivo y el compromiso con la conservación y dinamización del patrimonio natural y cultural del territorio.