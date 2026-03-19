Cartagena se sumerge en la oscuridad con el “Auto de Tinieblas”

La Parroquia Castrense de Santo Domingo de Cartagena acoge este 19 de marzo a las 20:00 horas el concierto ‘Auto de Tinieblas. De la muerte a la luz’, una propuesta singular dentro de la programación de Cuaresma. La interpretación correrá a cargo del Coro de Cámara Capilla Marraja y la Coral Enclave de Cehegín, bajo la dirección de Alfonso Martínez Bernal.

Una experiencia de recogimiento

El programa ofrecerá una selección de 13 responsorios del Officium de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, una de las grandes obras del Renacimiento musical español. La propuesta busca recrear la antigua liturgia de Tinieblas, documentada en el siglo XVI, en la que la música se une a un potente simbolismo visual para generar una experiencia de recogimiento y emoción.

A lo largo del concierto, las velas del templo se irán apagando progresivamente hasta sumir el espacio en una oscuridad casi total. Este gesto, cargado de simbolismo, acompaña la narración musical de los momentos clave de la Pasión: la traición, la crucifixión y el sepulcro.

COPE Cartel del evento

Un relato musical y narrado

La interpretación estará cargada de matices y recursos expresivos para reforzar la intensidad del relato sacro. Además, el acto contará con la narración de textos que ayudan a contextualizar la obra, convirtiendo el concierto en una experiencia completa que va más allá de lo puramente musical.

‘Auto de Tinieblas’ se presenta como una oportunidad única para acercarse a una de las composiciones más profundas del patrimonio musical sacro. El entorno de la iglesia de Santo Domingo añadirá un valor especial a esta cita cultural y espiritual.