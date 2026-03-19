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Pichi Alonso señala el factor que selló el pase del Barcelona a cuartos de final de la Champions: "La clave está..."

El analista de 'Esports COPE' apunta a un momento clave que cambió el partido ante el Newcastle y repasa el estado del equipo de cara al tramo final de la temporada.

Fermín celebra su gol en el Barcelona-Newcastle
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ANÁLISIS PICHI ALONSO ESPORTS COPE 19-03-2026

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura6:43 min escucha

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