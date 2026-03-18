COPE Cartagena repartirá sus guías 'El Estandarte' el Viernes de Dolores

La guía 'El Estandarte' de COPE Cartagena estará a disposición de cartageneros y turistas la próxima semana. Un año más esta casa cumpliendo con su tradición pondrá en la calle esta publicación imprescindible para los amantes de la Semana Santa cartagenera.

Se distribuirán miles de ejemplares que se van a poder encontrar en la oficina de turismo del Puerto y en la sede de las cofradías de la ciudad, pero especialmente se podrán conseguir el día de la Patrona.

La cita es el próximo día 27, Viernes de Dolores, coincidiendo con la ofrenda floral a la Virgen de la Caridad. La guía se repartirá en el centro, a partir de las 17 horas junto a una bolsita conmemorativa de la edición de este 2026.

COPE Portada del Estandarte 2026

mapas con los recorridos

La publicación contiene algunas de las novedades, y de los protagonistas de los diez días más bonitos de una Cartagena que no se entiende sin su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, y que COPE vive de forma intensa desde el Miércoles de Ceniza.

Sin embargo, lo más práctico es todo lo que conllevan las procesiones. Día a día ofrece los recorridos con sus mapas y horarios para que nadie se pierda ninguno de los grandes momentos de las cofradías california, marraja y del Resucitado y empezando por la del Cristo del Socorro que es la primera en salir a las calles de todo el país.

COPE tiene la ilusión de contribuir a que todos los que quieran disfrutar de la Semana Santa lo hagan sabiendo todo lo que se mueve en el entorno procesionista. Como anticipo se muestra la portada de la guía de este año.