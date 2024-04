Ortuño da tres puntos de oro a un Efesé que se gusta en Valencia

El fútbol es curioso en muchos aspectos y no se caracteriza por tener justicia. El Cartagena se ha llevado del Ciudad de Valencia tres puntos de oro y merecidos durante 95 minutos, pero ha tenido que ser con suspense y esperando la anulación de gol de Bouldini precedido de una mano de un jugador del Levante.

Es cierto que los valencianos terminaron volcados sobre la meta de Lizoain, pero los del Efesé han hecho uno de los mejores y más serios partidos fuera de casa y habían tenido el 0-2 en las botas de Alarcón y habrían cerrado un triunfo maravilloso que da aire en la lucha por una permanencia que cada semana se encarece porque todos quieren huir de la quema.

Dos goles de Ortuño

Se ha quejado Felipe Miñambres, técnico del Levante, del gol que anulan a su equipo. Con cara de estupefacción seguirían los del Cartagena con el tanto que no ha subido al marcador de Ortuño de no ser porque han sumado de tres. El yeclano, que sabía que era su día, se ha fabricado después un gol al que el VAR no ha podido contestar. Ha visto la amarilla por quitarse la camiseta y seguro que es la que más gusto le ha dado en mucho tiempo. Su constancia tiene premio para él y para el grupo, porque al menos sacan un punto más al descenso dependiendo de lo que hagan el Albacete frente al Eibar.

Lejos de echarse atrás, los jugadores albinegros han sido inteligentes y han buscado el segundo haciendo que Andrés Fernández tuviera que lucirse. También Lizoain ha tenido que parar en los últimos compases y en el único error recibió el gol que no terminó subiendo al marcador. Tres puntos de oro. El Cartagena, que el sábado recibirá a un rival directo como el Alcorcón, ya suma 45 puntos. Cero confianza ha pedido Calero que volvía a insistir "cuando se gana somos más guapos, pero hay que seguir peleando porque esto cambia".