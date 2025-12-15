Satur García denuncia la tragedia invisible de Vitoria: "Hay gente muriéndose en la calle"

El veterano voluntario vitoriano, Satur García, en una entrevista en Cope Euskadi, ha alertado de un aumento preocupante de los sintecho que duermen en la calle o en fábricas abandonadas en Vitoria.

Su testimonio pone el foco en las condiciones infrahumanas que soportan quienes se refugian en edificios como la antigua fábrica de Fournier, con "unas ratas más grandes que los gatos" y donde la ayuda de organizaciones como Cruz Roja o Beraka no llega. "Algunos de ellos están muy enfermos".

Imagen de una persona en la calle.

El voluntario ha señalado que el perfil del sinhogarismo está cambiando. Ya no se trata solo de personas que duermen a la intemperie, sino de un grupo creciente en asentamientos precarios fuera del alcance de la ayuda básica. Además, ha advertido de una nueva situación: hay familias y personas migrantes, con hijos, que en ocasiones son alojadas en recursos destinados a las personas sin techo, dejando a estas últimas "sin nada".

Hay ratas más grandes que los gatos" Satur García, voluntario

inacción de las instituciones

Satur García ha sido especialmente crítico con la respuesta de las instituciones. Según ha relatado, sus intentos de contactar con responsables políticos para mostrarles la realidad han sido en vano. "He llamado al concejal de asuntos sociales para que venga conmigo de noche y le llamas y no te contesta", ha denunciado. García atribuye esta pasividad a una falta de interés político, resumiéndolo en una frase contundente: "Estos no dan un voto, entonces no interesa".

Cada vez más personas duermen a la intemperie en Euskadi

Aunque reconoce que "parece que hay algún avance" con la promesa de "algún alojamiento", considera que son soluciones insuficientes "para pocas personas". El activista ha insistido en que el problema es que, pese a las buenas palabras, las personas "se quedan en la calle".

Un llamamiento a la acción inmediata

Ante la llegada del invierno lanza un llamamiento urgente para que se tomen medidas inmediatas. "Lo que tienen que hacer es abrir sitios", ha declarado, proponiendo utilizar centros como el de Beraka o incluso colegios para que nadie duerma en la calle.

García ha advertido que esta situación ya está teniendo consecuencias fatales: "hay gente que se está muriendo en la calle, pero no lo dicen".

Sobre el hecho de que algunas personas rechacen la ayuda, ha apuntado que es porque "algo le está fallando a esa persona". "Necesitan una intervención especializada, incluso a través de órdenes judiciales si es necesario. A cualquiera nos puede pasar".