Así se organizan unas elecciones autonómicas anticipadas y en solitario: "Urnas, transporte y material"

La maquinaria para organizar una jornada electoral exprés ya ha comenzado en Aragón. La comunidad se enfrenta a un escenario inédito: celebrar unas elecciones autonómicas que, por primera vez, no coinciden con comicios nacionales o municipales.

Este adelanto electoral, que culminará con la votación el próximo 8 de febrero, supone un reto organizativo sin precedentes para el ejecutivo autonómico, que asume la totalidad de la gestión. Así lo ha explicado Miguel Ángel Lafuente, director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, quien ha asegurado que, a pesar de los desafíos, todo estará listo para garantizar el derecho al voto de los aragoneses.

elecciones anticipadas en aragón: Un reto logístico sin precedentes

A diferencia de procesos anteriores, donde el Gobierno de España lideraba la organización, en esta ocasión "toda la organización depende del Gobierno de Aragón", ha señalado Lafuente. Esto implica asumir tareas que antes realizaba la administración estatal. "Es un reto en sí mismo, puesto que habrá cuestiones que hacer directamente por nosotros", ha añadido.

Como ejemplo, el director general ha mencionado la logística de las urnas: "Mientras antes el Estado se encargaba de su distribución, ahora el ejecutivo aragonés deberá contratar una empresa de transporte y solicitar el material a la administración central".

Es la primera vez que un proceso electoral en Aragón va desligado completamente de unas elecciones nacionales" Miguel Ángel Lafuente Director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón

Para llevar a buen puerto el proceso, se ha constituido ya una comisión de coordinación entre administraciones. El equipo humano estará formado por funcionarios y personal de empresas externas contratadas a través de concursos públicos. Lafuente se ha mostrado convencido del éxito del operativo: "Contamos con un equipo de gente que sabe perfectamente lo que hace, han estado en otros procesos".

El objetivo es que "el día 8 de febrero, las urnas estén en su sitio y la gente no tenga ningún problema para ir a votar a los colegios electorales". Así, desde el Gobierno de Aragón se deberá "pedir las urnas a la administración general y contratar una empresa para su transporte"

Fechas clave del calendario electoral en aragón

El calendario electoral ya está en marcha y viene cargado de fechas determinantes. "Los partidos políticos tendrán que presentar sus candidaturas entre el 31 de diciembre y el 5 de enero a las doce de la noche. Una vez proclamadas las listas, la campaña electoral se desarrollará desde el 23 de enero hasta el 6 de febrero", nos cuenta Lafuente en COPE.

Además, ya se ha solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) el censo legal actualizado, que se distribuirá a las mesas electorales de la comunidad y a los consulados españoles en el extranjero para facilitar el voto de los aragoneses residentes fuera de España.

El voto por correo, un proceso ya abierto

Los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo pueden solicitarlo desde el pasado 16 de diciembre y hasta el 29 de enero en las oficinas de Correos. La documentación con las papeletas se enviará a los solicitantes entre el 19 de enero y el 1 de febrero. Posteriormente, los electores deberán remitir su voto antes del 4 de febrero para que llegue a tiempo a su mesa electoral correspondiente, donde será introducido en la urna durante la jornada de votación.

Respecto a la composición de las mesas electorales, el sorteo para designar a sus miembros se realizará entre el 10 y el 14 de enero. Los ciudadanos seleccionados recibirán la notificación en un plazo de tres días y dispondrán de un período para presentar alegaciones si cumplen los supuestos recogidos por la ley. La junta electoral correspondiente tendrá hasta el 29 de enero para resolver dichas excusas y confirmar la composición definitiva de las mesas.