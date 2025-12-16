El líder socialista en Galicia, Gómez Besteiro, no se va: “Dimitir tiene que dimitir el que acosa”

El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado la activación del protocolo socialista antiacoso tras recibir una nueva denuncia. Según ha explicado, los hechos se conocieron en la tarde del lunes, cuando una mujer denunció una situación de presunto doble acoso, laboral y sexual, que implicaría a un alcalde y a un exconcejal del partido. Besteiro ha reiterado el apoyo y solidaridad de la formación con las víctimas y ha animado siempre a denunciar.

Somos un partido donde el acoso es tolerancia cero, y el único que actúa con rapidez y con contundencia" Gómez Besteiro PSOE de Galicia

Un nuevo caso de acoso

La denuncia fue presentada por la víctima tanto en el ámbito provincial del partido como a través del canal interno contra el acoso de la organización. La mujer alega haber sufrido acoso laboral por parte del alcalde de Barbadás (Ourense) como represalia por haber denunciado previamente una situación de acoso sexual por parte de un exconcejal.

La Ejecutiva del PSOE en Ourense se reúne a puerta cerrada a las 20 horas para analizar el caso del alcalde de Barbadás. Se espera que en las próximas horas trasladen sus conclusiones o reflexiones públicamente.

Gómez Besteiro ha asegurado que el objetivo es "depurar las responsabilidades hasta el final", siguiendo el mismo procedimiento que en casos anteriores. En este sentido, ha confirmado que el partido pedirá a los implicados que dejen sus cargos, tanto institucionales como orgánicos. "Actuamos con máxima celeridad", ha subrayado el líder socialista, quien también ha informado de que por el momento no tienen constancia de que la denuncia se haya presentado en el ámbito penal.

Besteiro descarta dimitir

Preguntado por el manifiesto firmado por militantes que cuestionaban su gestión en un caso anterior, Besteiro ha afirmado que respeta "profundamente la libertad de expresión" y que comparte "muchas cosas que se dicen". Sin embargo, ha defendido la actuación de la dirección del partido, asegurando que se actuó "con prudencia, pero con rapidez y con toda contundencia". En este contexto, ha descartado tajantemente la posibilidad de dimitir.

El secretario xeral también se ha ratificado en sus declaraciones pasadas sobre su gestión del caso que afecta a José Tomé, en Lugo. Insiste en que nunca falló a ninguna víctima y que para poder actuar es necesaria una denuncia. Ha reiterado que su contacto fue con una tercera persona para no revelar datos de la denunciante: "No voy a facilitar nunca, insisto, ese dato sobre ningún concepto que pueda llevar a identificar a una víctima". Besteiro ha recalcado la importancia de no desviar el foco de atención y de preservar el anonimato de la persona afectada.