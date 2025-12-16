Nace Tómbola, el videojuego gratuito hecho en Málaga que te reta a saberlo todo sobre el cine español

Málaga ya tiene su propio Trivial sobre cine español. La empresa malagueña Novelingo ha presentado esta mañana su nuevo proyecto, 'Tómbola, el gran juego del cine español'. Se trata de un videojuego gratuito para dispositivos móviles, de preguntas y respuestas, que busca rendir homenaje a los 130 años de historia del cine en España. El director ejecutivo de la compañía, Daniel Cañete, lo describe como un videojuego “accesible y pensado para todo el mundo, para que puedan aprender jugando”.

Un homenaje con sabor malagueño

El nombre 'Tómbola' no es casual, sino un guiño directo a la película de Marisol, un icono de Málaga. Según Cañete, la elección era “obvia” para un proyecto de estas características nacido en la ciudad. Además, el juego contiene exactamente 1.896 preguntas, una cifra que conmemora el año de la primera proyección de cine en España, cuyo 130 aniversario se celebrará el próximo año.

Es un videojuego de preguntas y respuestas, exclusivamente del cine español, accesible y pensado para todo el mundo, para que puedan aprender jugando" Daniel Cañete Director Ejecutivo de Novelingo

Dos modos de juego para todos los públicos

El juego está diseñado para que cualquier persona pueda participar, no solo los grandes cinéfilos. “Si has visto el cine español alguna vez, pues ya puedes jugar”, afirma Cañete, aunque admite que algunas categorías, como la de guionistas, pueden presentar un reto mayor. 'Tómbola' ofrece dos modos de juego: un modo clásico con preguntas encadenadas para desbloquear categorías y obtener una puntuación final, y un modo infinito en el que un solo fallo termina la partida.

El juego de cine

A diferencia de otros juegos de mesa, aquí no hay “quesitos”. El avance se produce al desbloquear las distintas categorías disponibles. Estas abarcan desde películas, actores y guionistas hasta secciones más específicas como el cine de cada comunidad autónoma, música o cine LGTBI, lo que le confiere una gran diversidad.

Gratis, disponible y con la vista en el futuro

El videojuego ya se puede descargar de forma totalmente gratuita en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Para encontrarlo, basta con buscar 'Tómbola' o el nombre del estudio, 'Novelingo'. Actualmente, es un juego para un único jugador, aunque se puede compartir el dispositivo. Sin embargo, la compañía ya tiene planes de expansión: “En el futuro, sí, es la idea de plantear, aparte de aumentar el número de preguntas, también hacer alguna opción multijugador”.

En el futuro la idea es, aparte de aumentar el número de preguntas, también hacer alguna opción multijugador" Daniel Cañete Director Ejecutivo de Novelingo

Novelingo es un estudio malagueño especializado en videojuegos culturales, con sede en el Polo de Contenidos Digitales y en el centro de emprendimiento de la Fundación Unicaja y el Parque Tecnológico. Además de 'Tómbola', han creado otros títulos como una novela visual sobre la artista Maruja Mallo, de la Generación del 27; 'Un hacker accidental', sobre ciberseguridad; uno de flamenco con mecánicas rítmicas; y otro sobre la biodiversidad en el mar de Alborán para el Ayuntamiento de Málaga.