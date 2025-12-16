COPE
Valencia Basket conquista el Pireo con su triunfo ante Olympiacos y sigue asombrando a Europa (92-99)

A pesar de ir perdiendo de trece puntos tras el descanso, la defensa propulsa la remontada taronja, con un 16-32 en el último cuarto. Once victorias para ser segundos de la competición. Regresó tras su lesión Braxton Key.

Jean Montero penetra ante la defensa de Olympiacos

Euroliga

Jean Montero penetra ante la amenaza de Milutinov, pívot del Olympiacos

Redacción COPE Valencia

Valencia - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La Euroliga lo penaliza todo. Un descuido, un golpe que te puede noquear. Varios, un cuarto del que ya no te levantas. Algo así le costó el partido a Valencia Basket en su visita al otro transatlántico de Grecia, el Olympiacos. Un menos trece, 71-58, minuto 28, pesó mucho y obligó a los valencianos a ir a remolque de un conjunto lleno de recursos y jugadores de clase como Vezenkov. Antes de ese colchón, un parcial de 13-0, para pasar de un 46-49 a un 59-49 nada más salir del descanso. 

Una pena porque los de Pedro Martínez se habían ido a vestuarios con esa ligera ventaja. El mérito, mantenerse con vida en una tarde hasta entonces gris de sus referentes (Taylor, Thompson, Moore o Montero). Reuvers y Pradilla compensaban con su pundonor y acierto. Con un triple de Thompson el Valencia Basket se recompuso a un 80-75. Cinco puntos de Costello y un triple en carrera de Thompson les colocó 82-83 a cinco minutos. Hasta en días sin brillo han encontrado los valencianos el camino para ser competitivos. Montero puso la máxima hasta entonces, 82-86. La defensa, para un 0-11 de parcial y 6-19 en el cuarto. Competitividad. Un alley oop para Reuvers apurando 1'5 segundos de posesión y la pizarra, 0-13, 82-88. Un rebote ofensivo y canasta de Montero, 0-15, 82-90. Rompió la sequía Milutinov desde el tiro libre, 84-90, a tres minutos. La grada rugió y Reuvers con una suspensión a cinco metros lo silenció. Lástima que enseguida se cargó el norteamericano con la cuarta y Pedro lo sentó con 21 puntos. Dos triples, uno de Puerto y otro de Montero, pusieron el triunfo a la mano, 88-98 a menos de dos minutos. El dominicano acabó con 13 puntos y 8 asistencias, como si nada. La gente silbó y empezó a enfilar el camino de vuelta a casa. El triunfo volaba a Valencia.

