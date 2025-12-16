Murcia se viste de Navidad con el programa más extenso de su historia

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha presentado el programa de Navidad de la ciudad, descrito como el más extenso y global de la historia. La programación, que comenzó el pasado 22 de noviembre con el tradicional encendido de luces, se extenderá hasta el 6 de enero con el objetivo de impulsar la marca de ciudad, el turismo y el comercio local.

Un itinerario con más de 400 actividades

El programa ha diseñado un itinerario de norte a sur que cuenta con más de 400 actividades en escenarios principales. Este recorrido arranca en el gran árbol de Navidad de la plaza Circular, inaugurado por Richard Gere, y pasa por el mercadillo de artesanía de Alfonso X el Sabio. Otros puntos clave son la Glorieta de España, con su cuento de Navidad proyectado diariamente, y la plaza del Cardenal Belluga, que acogerá un ciclo de conciertos.

El Jardín de los Sueños

El itinerario concluye en el Jardín de los Sueños, ubicado en el jardín del Malecón. Este espacio ofrece una experiencia inmersiva con decoración lumínica, efectos especiales y seres fantásticos que buscan concienciar sobre el cuidado del medioambiente. Avilés ha destacado que es un lugar indispensable para los amantes de la Navidad e "invito a todos los murcianos a que desfilen, que pasen, que se sumerjan en ese jardín de los sueños, porque es una experiencia única".

La Navidad llega a todos los rincones

Una de las grandes novedades de este año es la recuperación del Belén de Casillas, que vuelve a exponerse tras diez años gracias a la cesión de las piezas por parte de la familia. El concejal ha subrayado que la programación se ha diseñado para llegar a todos los rincones del municipio, incluidas las pedanías, para que todos los vecinos vivan la Navidad con la misma intensidad.

Para los días clave como Nochebuena y Nochevieja, se ha apostado por fomentar la vida en la calle con música en directo y gastronomía, permitiendo a los bares y restaurantes sacar sus barras. El concejal ha señalado que el buen tiempo de Murcia invita a los ciudadanos a celebrar en las calles, una seña de identidad local, convirtiéndolas en una extensión de sus propias casas.

Este enfoque ha convertido a Murcia en una ciudad destino para la Navidad, atrayendo a visitantes de provincias limítrofes. Según Avilés, el año pasado se alcanzaron resultados muy positivos, con llenos técnicos en hoteles y un gran impacto en el comercio, algo que confirman los propios empresarios del sector. "Los propios comerciantes, hoteleros y hosteleros hablaron de una navidad histórica", ha afirmado el concejal.