Monseñor Lorca Planes abre la Navidad en COPE Murcia con un mensaje de esperanza ante la soledad

El obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha inaugurado la programación especial de Navidad de la Cadena COPE en Murcia, que se emite desde la [plaza de Santo Domingo. Durante su intervención, el prelado ha ofrecido una profunda reflexión sobre el significado de la Navidad, abordando tanto sus luces como sus sombras.

Lorca Planes ha reconocido que, para muchas personas, la Navidad puede ser una época difícil que trae "muchísimos recuerdos de familiares". Sin embargo, ha subrayado que "la Navidad siempre es un tiempo precioso, es un tiempo de alegría, de familia, de luces", y que es posible superar las dificultades cuando "hay unos motivos más grandes también para tener paz".

La lacra de la soledad

Uno de los temas centrales de su mensaje ha sido la soledad no deseada, un problema que resulta "muy doloroso", especialmente en estas fechas. El obispo ha elogiado la labor de entidades como el "Teléfono de la Esperanza", afirmando que quienes llaman "ya comienzan a curarse, porque poder hablar, poder expresar los sentimientos, ya es una cosa positiva". Ha destacado que el verdadero drama es de aquellos que sufren "en silencio".

Como mensaje de esperanza, Lorca Planes ha animado a las personas a tener "confianza también en los demás" y a buscar "un amigo, con una persona que tengas cercano, con alguien con quien tú puedas abrir el corazón". Ha recordado el trabajo fundamental de instituciones como "Jesús Abandonado" o "Cáritas", que se acercan a los más necesitados para que "no le falte nunca el consuelo ni la paz a la gente".

Los jóvenes y la Iglesia

Preguntado por el papel de la juventud, el obispo ha rebatido la idea de que "los jóvenes están lejos de la iglesia". En su opinión, "se acercan mucho más de lo que nos imaginamos" y entienden el mensaje cuando se les habla con transparencia. "Yo tengo la experiencia de que hay muchísima gente joven que entiende perfectamente el mensaje evangélico", ha asegurado.

Los jóvenes no están lejos de la iglesia" Monseñor Lorca Planes Obispo de la Diócesis de Cartagena

No obstante, ha hecho autocrítica al señalar que los representantes de la Iglesia a veces necesitan replantearse su forma de comunicarse. "Muchas veces solemos decirlo con palabras y o lenguajes que son difíciles de entender", admitió, y añadió que "quizás nos falta un poco aprender el lenguaje y la manera de expresarse también de ellos".

Una celebración familiar

A nivel personal, don José Manuel se ha declarado un apasionado de la Navidad. "Me encanta ver la ilusión en los rostros de las criaturas", ha confesado, refiriéndose a los niños que visitan el belén del Palacio Episcopal. También ha elogiado la belleza de otros belenes tradicionales, como el de la UCAM o el de la Peña La Pava.

Por mucho que se fuercen los políticos en buscar otras alternativas a la familia, nunca se inventará algo que sea más hermoso que la familia" Monseñor Lorca Planes Obispo de la Diócesis de Cartagena

Finalmente, ha concluido que la Navidad es, por encima de todo, un "tiempo de familia impresionante". Para el obispo, esta institución es fundamental y ha afirmado de manera contundente: "Por mucho que se fuercen los políticos en buscar otras alternativas a la familia, nunca se inventará algo que sea más hermoso que la familia".