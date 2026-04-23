El pescado vasco se reinventa: los productos de Kofradia Basque Seafood llegarán al mercado en mayo

El sector pesquero de Euskadi da un paso adelante con Kofradia Basque Seafood, un proyecto estratégico que busca reforzar toda la cadena de valor del pescado. Según ha anunciado Leandro Azkue, viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco, en el espacio de COPE Euskadi Etxekoak, los productos estarán disponibles en el mercado a lo largo de mayo de este año.

Innovación y unión del sector

Este proyecto representa una innovación social en la que, por primera vez, las cofradías de pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa se han unido para crear su propia empresa de comercialización. Azkue lo describe como "un paso adelante y una innovación importante" que permite al sector, además de pescar, "comercializar y vender su producto a lo largo del mundo".

La iniciativa supone un salto hacia la integración vertical, cubriendo desde la propia actividad pesquera hasta la llegada al consumidor. Para el viceconsejero, el sector se introduce así "en el difícil y complicado mundo de la comercialización", liderando un "proyecto ilusionante".

Es el propio sector el que lidera este proyecto ilusionante de integración vertical" Leandro Azkue Viceconsejero de pesca del Gobierno vasco

Calidad y nuevos formatos para el consumidor

Kofradia Basque Seafood pone el acento en valores que demanda el consumidor actual: trazabilidad, calidad, cercanía y kilómetro 0. "El consumidor cada día tiene un poder mayor, su poder de elección en la compra es importantísimo", ha señalado Azkue, destacando que el proyecto garantiza estos aspectos.

La oferta no se limitará al producto fresco o congelado, sino que apostará por productos de cuarta y quinta gama. El objetivo es adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y atraer a las generaciones más jóvenes, para quienes se busca ofrecer un producto "atractivo, fácil de elaborar o directamente listo para comer".

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de Euskadi por ganar peso en el mapa internacional del sector pesquero. Prueba de ello es la reciente participación de 14 empresas vascas en la SEAFOOD Expo Global de Barcelona, un "escaparate internacional muy importante", según Azkue, para mostrar su potencial y abrir nuevos mercados.