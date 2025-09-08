El oro dispara su valor: “Es el refugio ante un endeudamiento mundial sin precedentes”, alerta Rafael Brancas

Ubicada en la Gran Vía de Bilbao, la Sala Moyúa de Brancas lleva desde 1996 siendo la única sala de subastas permanente en Euskadi, especializada en joyas, relojes y numismática. Con raíces familiares que se remontan al siglo XIX, cuando el abuelo de Rafael Brancas introdujo novedades en relojería y óptica en una Bilbao industrial, esta empresa ha sabido modernizarse. “Desde el año 2000 apostamos por la digitalización, y hoy nuestras subastas llegan a compradores de Francia y Alemania a través de internet”, asegura Rafael Brancas, responsable del negocio, en COPE Euskadi.

El oro, en la cima: un 35% más caro en 2025

El oro ha alcanzado máximos históricos en 2025, rozando los 100 euros por gramo tras una revalorización del 35%. “No es solo el inversor particular, son los bancos centrales los que están comprando oro físico desde la crisis de 2008”, explica Brancas en COPE Euskadi. Este cambio de tendencia, impulsado por un endeudamiento global “enorme y en aumento”, convierte al oro en un activo imbatible frente a divisas o criptomonedas. “Es un indicador claro de desconfianza en otros activos”, sentencia.

El oro, en máximos históricos

Subastas: un escaparate global para tesoros únicos

Con cinco subastas anuales, la de octubre destaca como la más esperada. “Tras el verano, coleccionistas y anticuarios buscan piezas únicas, desde joyas antiguas hasta diamantes”, señala Brancas. El proceso es meticuloso: se abre un plazo de admisión para valorar piezas, muchas de herencias, y se elabora un catálogo accesible online. La sala permite pujas presenciales y en streaming, atrayendo a un público variado, desde inversores locales hasta profesionales internacionales.

Consejos para invertir en tiempos de incertidumbre

Con el oro en su punto álgido, Brancas recomienda a los particulares invertir en monedas de oro por su flexibilidad. “Un lingote de un kilo puede valer 70.000 euros, pero con monedas puedes vender solo lo que necesitas”, detalla. Esta practicidad, junto con la solidez del oro como activo reconocido mundialmente, lo convierte en una opción clave en un contexto económico volátil.

Brancas está especializado en joyas

Próximos pasos: la gran subasta de octubre

La Sala Moyúa de Brancas ultima su subasta de octubre, con plazo de admisión hasta el 15. “Ofrecemos valoraciones gratuitas y sin compromiso para quienes quieran saber el valor de sus piezas”, invita Brancas.