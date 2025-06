Una noche con actitud en Bilbao: los premios de RockFM deslumbran en el Museo Guggenheim

La noche bilbaína de este pasado lunes derrochó actitud gracias a la primera edición de los premios Actitud RockFM, que se entregaron en una gala a la que acudió el plantel de la emisora, autoridades (el alcalde de Bilbao, la diputada foral de Cultura, Euskera y Deporte y la portavoz del Gobierno Vasco, entre otros cargos), y los verdaderos protagonistas: los premiados (Javier Bardem no pudo estar presente al encontrarse rodando una película, recogió el galardón en su nombre su hermana, Mónica) y entregadores (Miguel Ríos excusó su ausencia al estar convaleciente de una pequeña afección).

Previamente a la entrega de los premios, hubo un photocall donde los invitados posaron para las cámaras y atendieron a los medios, además de al micrófono de RockFM, ya que la gala fue emitida en la emisora, con Rodrigo Contreras entrevistando en directo a los galardonados, y entregadores.

La primera en recoger su premio fue Sara García Alonso, que se mostraba encantada de recibirlo junto al Pirata, a quien decía escuchar desde hace años, y Loquillo, confesando que se había estado preparando para la gala oyendo temas suyos. Por su parte, David Cantero comentaba: "Me hace muchísima ilusión este premio, me encanta el rock. Detrás de ese señor con corbata hay un auténtico rockero". Mónica Bardem recogía emocionada el premio a su hermano, Javier, que desde Atlanta mandaba un vídeo donde daba las gracias por el galardón y recordaba: "Fue El Pirata en el que en el 84 me dio una entrada para ver a AC/DC en Donosti"

Tras ellos, Gatibu, Paz Aparicio y Vaya Semanita recibían la Mención Especial del Jurado, y posteriormente Noah Higón su galardón Actitud RockFM. En su discurso, decía: "Este premio pertenece a las tres millones de almas que tienen enfermedades raras". El último premiado, JJ Vaquero, hacía desternillarse al público con un discurso cargado de humor.

Mención aparte para La Perra Blanco, que dejó boquiabiertos a los presentes con su sonido, y ritmo, recibiendo los constantes piropos de premiados, entregadores, y el equipo de RockFM, además de los asistentes a la gala.

