La marcha de Iñigo Martínez del Barcelona podría llevar a Laporte al Athletic

En la tarde de este pasado jueves, el diario Marca informaba que Barcelona y Al-Nassr negociaban por Iñigo Martínez, que habría recibido una oferta importante del equipo de Arabia Saudí.

Víctor Navarro, compañero de Esports COPE, confirmaba la noticia adelantada por Marca y, además, informaba que el central de 34 años, con permiso del Barça, no se ejercitó en la sesión vespertina programada el jueves por Hansi Flick para así poder resolver su futuro. El viernes Iñigo Martínez aprovechó para despedirse de sus compañeros en la ciudad deportiva y también de Joan Laporta, que quiso tener ese gesto bonito con el jugador.

LaLiga Iñigo Martínez, durante el Barça-Osasuna

La operación ha sido una operación relámpago. Y en tan solo dos días el propio Barcelona ha confirmado con un comunicado oficial la marcha de Iñigo Martínez como agente libre. Una salida que beneficia en lo económico al equipo de la Ciudad Condal, ya que libera 14 millones de euros en el fair play.

Dinero que permitiría a los azulgranas inscribir a Joan García o Marcus Rashford antes del primer partido de Liga contra el Mallorca el próximo 16 de agosto.

EFE Aymeric Laporte, durante la rueda de prensa.

Este movimiento podría provocar un efecto dominó, que terminaría con Aymeric Laporte regresando siete temporadas después al Athletic. El central, que sigue siendo futbolista del Al-Nassr, abandonó el conjunto vasco en enero de 2018 y puso rumbo a la Premier League, donde vistió la camiseta del Manchester City durante cinco temporadas y media.

Su vuelta serviría al equipo rojiblanco para fortalecer una defensa que esta temporada estará más exigida que nunca. El Athletic luchó por ganar la Europa League en San Mamés, pero el Manchester United se lo impidió y se quedó a las puertas de la gran final. Pese a la dura eliminación, el equipo entrenado por Ernesto Valverde finalizó en Liga en la cuarta posición y volverá a jugar diez temporadas después la Champions League, un torneo donde esperan realizar un gran papel.

Aunque, tal y como contó José Ángel Peña el pasado martes en El Partidazo de COPE, Laporte está a la espera de que el Al-Nassr le libere de su contrato.