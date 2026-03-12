"No buscamos superhéroes, sino hogares reales": la llamada urgente de Álava para acoger a 22 menores

La Diputación Foral de Álava ha lanzado una llamada urgente a la ciudadanía: se necesitan 22 familias de acogida para los 22 niños y niñas, la mayoría menores de seis años, que actualmente viven en un centro de acogida de urgencias del territorio. Bajo el lema “Acoger te resultará familiar”, la institución busca movilizar a la sociedad para ofrecer un entorno estable y seguro a estos menores en situación de desprotección.

El problema tiene una dimensión considerable. Durante el pasado año, los servicios sociales atendieron a unos 1.200 menores en situación de desprotección infantil en Álava. De ellos, aproximadamente 400 tuvieron que ser separados de sus familias biológicas, pasando a la tutela de la Diputación, que gestiona tanto el acogimiento residencial como el familiar.

La campaña pone el foco en la necesidad de reforzar la vía del acogimiento familiar, por ser la que genera un entorno más hogareño y estable para los menores. La institución ha insistido en que “no buscamos familias heroicas, sino personas dispuestas a compartir su tiempo y su cariño”, y ha garantizado que se ofrece acompañamiento técnico y económico durante todo el proceso a quienes decidan dar el paso.

Diputación de Álava en la campaña de llamada para familias de acogida

Un viaje que te cambia por dentro

Natxo Urtaran, padre de acogida de urgencia de un bebé, ha compartido su experiencia para animar a otras familias. “Somos una familia corriente, con nuestras prisas y nuestras discusiones”, ha asegurado, explicando que la decisión fue un “pacto democrático” con sus dos hijos adolescentes. Su testimonio busca desmontar miedos: “La decisión de acoger fue seguramente el debate familiar más hermoso que hemos tenido nunca”.

Habrá dolor, pero será la señal de que habremos hecho un trabajo maravilloso" Natxo, padre en una familia de acogida

La llegada del bebé, que ahora forma parte de su día a día, ha transformado su hogar y ha movilizado a todo su entorno en un pueblo de apenas mil habitantes. Frente al miedo a la despedida, Natxo se muestra convencido: “Sí, habrá dolor seguro. Pero ese dolor de la despedida será la señal de que habremos hecho un trabajo maravilloso, que es un precio pequeño por haberle dado a este niño el mejor comienzo posible en su vida”.

Junto a él ha estado Jennifer Álvarez, una joven de 19 años que sigue vinculada al programa de postacogimiento. Emocionada, ha explicado cómo normalizó desde pequeña tener dos madres, la biológica y la de acogida. “Agradezco un montón el poder tener una familia”, ha afirmado, animando a quienes se lo estén pensando a dar la oportunidad a un menor. También agradece haber seguido teniendo contacto con su madre biológica.

Agradezco un montón el poder tener una familia y animo a acoger" Jennifer, joven que continúa en el programa de acogida

Cómo ser familia de acogida

Los responsables del programa han recordado que el acogimiento no es una adopción, ya que se mantiene la identidad y el vínculo con la familia de origen. Existen diferentes modalidades (urgencia, temporal o permanente) y cualquier tipo de familia es válida: monoparentales, con o sin hijos, o parejas de cualquier orientación sexual.

Las personas interesadas pueden informarse en las charlas que se realizarán próximamente en Vitoria y la zona rural. Para más información, se puede contactar con el Programa de Apoyo al Acogimiento Familiar en el teléfono 945 773 052, el correo electrónico acogimiento@araba.eus o la web etxeanhartu.eus.