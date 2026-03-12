Gritos de "asesinos" a los detenidos por el caso Francisca Cadenas a la salida de su casa en Hornachos

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) detenidos por la muerte de su vecina Francisca Cadenas han abandonado su casa a las 20:45 horas tras más de ocho horas de registro por parte de la Guardia Civil. A su salida, han sido recibidos al grito de "¡asesinos, asesinos!" por parte de familiares y vecinos, para después ser trasladados en furgones al acuartelamiento de Zafra, donde pasarán a disposición judicial el sábado, según informa EFE

Los abogados de los detenidos, José Duarte y Aurelia Martín, han aclarado que sus defendidos se han acogido a su derecho a no declarar porque las actuaciones siguen secretas. No obstante, han subrayado que están colaborando desde el principio con la investigación.

La defensa carga contra Interior

La defensa ha asegurado que mantiene la inocencia de sus clientes no "al 100 %", sino "al 200 %". El letrado José Duarte ha cargado duramente contra el Ministerio del Interior después de que trascendiera la confirmación de que los huesos hallados pertenecen a la desaparecida en Hornachos en 2017.

El abogado ha calificado la comunicación oficial de la Guardia Civil como un acto inadecuado e impropio, argumentando que se trata de información confidencial. "Es un dato reservado, y no se puede facilitar", ha sentenciado, explicando que el secreto de sumario no puede vulnerarse.

Para el letrado, este tipo de actuaciones puede llevar a la anulación de una actuación judicial, lo que para la familia, que ha sufrido una pérdida enorme, sería "el colmo de todos los colmos". Duarte también ha advertido de que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, pudo "incurrir en un ilícito penal" al afirmar que los restos eran "compatibles" con los de Francisca Cadenas.

El recuerdo del caso Marta del Castillo

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha felicitado en sus redes sociales a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por el hallazgo de los restos óseos. Al mismo tiempo, ha recordado que en el caso de su hija su petición para que interviniera la UCO no fue aceptada: "Cuando yo le pedí la intervención de la UCO en el caso de mi hija, el Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía me respondió, que había visto muchas películas".