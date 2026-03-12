Julen García, aficionado del Athletic, aclara la situación en Dubái: "Hay vida totalmente normal"

Julen García, residente en Dubái, ha intervenido en el programa 'Deportes Cope en Bilbao' para aclarar la situación que se vive en el emirato tras las recientes inundaciones. Frente a las imágenes y noticias alarmistas, García ha asegurado que la normalidad es la tónica dominante en la ciudad.

El protagonista ha explicado que, lejos del caos que se pueda percibir, "hay vida totalmente normal". Según ha relatado a Álvaro Rubio, tanto el transporte público como los centros comerciales funcionan con normalidad, y la única medida excepcional ha sido el adelanto y la extensión de las vacaciones de primavera en los colegios.

Hay vida totalmente normal" Julen García

De hecho, ha comentado que entre los residentes en los Emiratos Árabes y países de la zona circulan memes y bromas sobre la exageración de algunas informaciones. "Ves cada cosa que dices, pero qué exageración", ha señalado, criticando la visión distorsionada que se ofrece en ocasiones.

El puente aéreo del mundo

Respecto a la situación de los aeropuertos, Julen García ha confirmado que no operan con normalidad. Sin embargo, ha matizado que no se debe a una decisión del país, sino a las limitaciones en el espacio aéreo impuestas externamente. "El espacio aéreo no está cerrado", ha insistido, y ha estimado que está operando a un "40 o 50 por ciento de su flujo normal".

García, que trabaja en una compañía aérea, ha ofrecido una cifra para ilustrar la magnitud del problema logístico: su empresa mueve "500 vuelos al día". Un parón de varios días genera una necesidad de gestión y coordinación "a nivel global" para miles de aviones, lo que explica los colapsos en las terminales.

La temporada del Athletic

En la parte final de la entrevista, Julen García también ha repasado la actualidad del Athletic Club. Ha afirmado que el equipo ha agradecido la descarga de minutos al jugar un partido por semana, lo que ha permitido una mejor recuperación, viendo una actitud que recuerda "al athletic que nos hizo vivir lo que vivimos".

Sobre las críticas por el rendimiento del equipo, García cree que el problema ha sido que las expectativas "estaban muy altas". Ha defendido la temporada y ha recordado la importancia de llegar a semifinales de Copa: "Cuando se gana la copa, a mí me da igual contra quién se ha ganado. Queda como campeón и punto"

Cuando se gana la copa, a mí me da igual contra quién se ha ganado" Julen García

Finalmente, ha llamado a la calma y al realismo, recordando que el equipo está "a cinco puntos" de los puestos europeos y que no ha podido contar con "la plantilla sana en todo el año". "Somos de Bilbao, hay que ser un poco consecuente", ha concluido, pidiendo valorar el esfuerzo del equipo dadas las circunstancias.