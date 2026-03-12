El Real Zaragoza renueva a Hugo Pinilla hasta 2030

El joven canterano Hugo Pinilla, que cumplirá 20 años el próximo mes de abril, culmina la semana más frenética de su vida con el anuncio este jueves por parte del Real Zaragoza de su renovación hasta 2030.

Su vida, tras el fallecimiento de su madre hace diez días, ha dado un gran vuelco desde entonces con el ejemplo de profesionalidad que dio en los días posteriores y la unión de todo un vestuario alrededor de su persona creando un factor de emotividad e implicación que, unido a la calidad que atesora, le llevaron a ser titular el viernes pasado en la victoria de los de David Navarro en Cádiz.

LFP Hugo Pinilla, en acción en el partido de la semana pasada en Cádiz, en el que fue por primera vez titular

Tras la confianza mostrada por su entrenador, el siguiente paso lo da ahora el club, anunciando su renovación por cuatro temporadas más, hasta 2030. Y el jugador, cuya entereza estos días ha estado en boca de todos, muestra su ilusión por esta noticia: “Es una ilusión tremenda renovar hasta 2030 en el club de mi vida, en el que pienso estar por siempre”.

“Me acuerdo de ese niño entró aquí en alevines, que tenía ese sueño de poder estar en el primer equipo y, obviamente, es un orgullo tremendo. Por todo el esfuerzo realizado estos años, que ha tenido su recompensa, la de poder renovar por el club de mi vida hasta 2030”, señala Hugo.

Para el joven zaragozano, “aparte de un gran orgullo es una gran responsabilidad, porque sabemos donde estamos, el club al que pertenecemos y la exigencia que tiene vestir esta camiseta”.

“Tenemos que salir todos los días, todos los partidos, a darlo todo y a dejarnos todo por el equipo”, añade.

Respecto a la victoria en Cádiz con él de titular, “me sentía responsabilizado y con muchas ganas de poder saltar al campo y darlo todo por el equipo. Porque luego te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la actitud es innegociable y el equipo demostró que eso está por encima de todo. Esa fue la clave que nos ayudó a ganar el partido”

Y Hugo Pinilla se ve toda su vida en el Real Zaragoza: “Me veo toda mi vida aquí. Quiero al Real Zaragoza por encima de cualquier otro club. Es el club en el que he crecido, en el que quiero triunfar y en el que quiero estar toda mi vida”.

El texto del comunicado del Real Zaragoza anunciando la renovación de Hugo Pinilla es el siguiente:

El Real Zaragoza y el atacante Hugo Pinilla han llegado a un acuerdo para la renovación del canterano hasta 2030.

En la entidad desde alevines

Hugo Pinilla [Zaragoza, 28/04/2006] aterrizó en la entidad blanquilla en la categoría de Alevín, donde ha quemado etapas hasta alcanzar el primer equipo, con el que entró en la dinámica de los entrenamientos desde finales de la campaña anterior e inicios de la presente 2025/26.

Ya en etapa juvenil, su eléctrico desborde y olfato de gol desde las bandas ofensivas le convirtieron en un asiduo de los planes de Javier Garcés en División de Honor, disputando 30 partidos en la 2023/24. Su buen nivel le permitió debutar en el Deportivo Aragón en mayo de 2024 ante el Calahorra, participando con 18 años recién cumplidos en la expedición a Pontevedra en la vuelta del playoff de ascenso a 1ª RFEF del equipo de Emilio Larraz.

Llegada al primer equipo

La oportunidad profesional de Hugo con el primer equipo del Real Zaragoza le vino con el cierre de la temporada 2024/25 el 30 de mayo de 2025 en Castellón, cuando saltó al césped en el minuto 75. En la presente temporada, Pinilla ha contado con minutos en Copa del Rey ante UD Mutilvera y Burgos CF, así como en LaLiga Hypermotion ante Real Valladolid, Almería y la victoria de la semana pasada en Cádiz, esta última jugando desde el inicio por primera vez en la competición.

Con esta renovación, el Real Zaragoza refuerza su compromiso con la cantera, apostando por un talento zaragocista gigante como el de Pinilla de cara a los objetivos del Club.

¡Enhorabuena y a por todas, Hugo!