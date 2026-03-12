Vecinos de Castro Urdiales y Cartes contra los centros de menores extranjeros no acompañados en Cantabria: "Remigración ya"

"En vuestras casas, a cuántos tenéis" y otras consignas como esta se han escuchado este jueves en el centro de Santander. Un grupo de vecinos de Castro Urdiales, Cartes y otras localidades cántabras se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, cortando la calle Calvo Sotelo, para protestar por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus municipios.

Gritos entre vecinos y ultras de izquierda

Por estas razones, vecinos en contra de la apertura de centros de acogida en sus municipios, han salido a la calle, en Santander, para protestar contra el Gobierno. Se podían ver carteles con lemas como “No es racismo, son estadísticas” o “Remigración ya”.

00:00 Volumen Cerrar Protestas de vecinos de Castro Urdiales y Cartes contra los centros de menores extranjeros

Estas y otras consignas las han gritado cerca de un centenar de personas, entre las que se encontraba la portavoz de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, que ha criticado tanto al Gobierno de Cantabria como al Ejecutivo de Sánchez: "¿Van a obligar a las hijas de los vecinos a convivir con estos ilegales? Los cántabros y los españoles tenemos derecho a saber a quiénes están ubicando en nuestros barrios y en nuestros municipios".

Durante la concentración, los vecinos en contra de los centros de acogida han tenido en frente a individuos de ultra izquierda que han estado gritando en contra del “racismo”. Eso sí, no se ha tenido que lamentar ningún enfrentamiento gracias a la presencia de agentes de la Policía Nacional.

Menores repartidos por España

Te recuerdo que el Gobierno de Cantabria ha habilitado hace escasas semanas dos centros de acogida para menores extranjeros: uno en Castro Urdiales y otro en Cartes. Todo por orden del Gobierno de Pedro Sánchez, que a través del reparto de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, está dejando a cargo de los ejecutivos autonómicos la responsabilidad de mantener y gestionar a esos jóvenes. Menores repartidos por España