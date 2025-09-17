La Mesa del Parlamento Vasco estudia si Amaya Fernández puede compatibilizar la Presidencia del PP de Bizkaia y su puesto en el TVCP

La Mesa del Parlamento Vasco ha encargado, a petición de la propia Amaya Fernández, un informe jurídico para analizar la compatibilidad de su nuevo puesto como presidenta de la gestora del PP de Bizkaia y sus responsabilidades como asesora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

El relevo de la cúpula del PP de Bizkaia, hasta ahora presidido por Raquel González, responde a una "propuesta" realizada por la Ejecutiva nacional del partido, según confirmó este pasado domingo el líder de los 'populares' vascos, Javier de Andrés.

La Junta Directiva Nacional del PP ratificó este pasado lunes la gestora que asumirá la dirección del PP de Bizkaia y que tendrá a Amaya Fernández como presidenta y a Santiago López como secretario general, después de que Raquel González, y su secretario general, Eduardo Andrade, anunciaran la semana pasada que dejaban sus cargos para "facilitar un cambio" en la formación.

Este martes, a petición de la propia Fernández, la Mesa del Parlamento Vasco ha encargado un informe jurídico para analizar la compatibilidad del nuevo puesto de Amaya Fernández como presidenta de la gestora del PP de Bizkaia y sus responsabilidades como asesora del TVCP, un órgano encargado de fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público vasco.