Tellado explica el relevo de Raquel González en el PP de Bizkaia: "Es necesario tener el partido a punto ante unas elecciones que pueden ser inminentes"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha explicado este lunes que el relevo de Raquel González en la presidencia del partido en Bizkaia es por la necesidad de estar preparados ante unas elecciones generales y poder competir con el PNV. "No tenemos tiempo que perder y es necesario tener el partido a punto ante unas elecciones que pueden ser inminentes", ha subrayado.

Tellado ha reiterado los elogios a Raquel González y al también cesante secretario general del partido en Bizkaia, Eduardo Andrade, por "8 años de avances" y por dejar al partido "mejor que como lo recibieron". "Quiero agradecer la generosidad de Raquel González, que ha decidido dar un paso a un lado para facilitar una renovación y permitir que un nuevo equipo tome las riendas de forma inmediata en una nueva etapa del partido aquí en Bizkaia", ha reconocido.

Miguel Tellado se ha reunido en Bilbao con cargos y afiliados del PP con motivo de la celebración de una Junta Directiva nacional tras la renuncia de Raquel González y Eduardo Andrade. Un movimiento que han realizado para "readaptar la maquinaria interna, renovar energías y abrir espacio a nuevas visiones ante la situación política actual", ha explicado.

Desde este lunes una comisión gestora será la encargada de dirigir el partido en Bizkaia hasta el congreso provincial. La gestora tendrá como presidenta a Amaya Fernández y como secretario general a Santiago López, parlamentario y presidente de Nuevas Generaciones de Bizkaia.

El secretario general del PP ha subrayado que en este partido "no sobra nadie, aquí falta mucha gente. Éste es un partido que trabaja con las puertas abiertas". Lo que pretende el PP ahora es "ampliar nuestro horizonte electoral, trabajar juntos, incorporar a gente nueva y desde luego, hacer un partido cada vez más grande", ha destacado.

Ha reiterado que tanto Raquel González como Eduardo Andrade mantendrán sus puestos institucionales y que en 2027 repetirán como candidata a Diputada General de Bizkaia y alcalde de Getxo, respectivamente,

"el pp, única alternativa real de gobierno en Euskadi"

Miguel Tellado ha explicado que el PP es "la única alternativa real de Gobierno en Euskadi", una vez que el PNV ha decidido desertar de ese espacio político de centro derecha y se ha convertido en "una especie de mala copia de Bildu".

Según el secretario general del PP, el PNV "ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo" y algunos de sus líderes actuales lo han convertido "en una especie de plan de pensiones, pensando única y exclusivamente en su propia carrera política".

En su opinión, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha "acorralado" al PNV y "ha sido capaz de desvestir la gran mentira de la buena gestión del Partido Nacionalista Vasco". Tellado cree, que en ese camino, el Partido Popular "tiene un gran espacio electoral de avance y por lo tanto, de todo eso empezaremos a hablar con la nueva dirección".