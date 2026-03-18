Markel Olano, responsable de Euskera del PNV: "No podemos aceptar ni la discriminación ni el uso político del euskera"

El parlamentario y responsable de Euskera del PNV, Markel Olano, ha señalado de que no se pueden aceptar "exclusiones y utilizaciones" del euskera y la Korrika, y ha defendido que la lengua vasca "es de todos".

El PNV ha difundido este mensaje del miembro de su Ejecutiva tras conocerse que AEK, organizadora de la Korrika, ha decidido que CCOO Euskadi no porte el testigo en la carrera tras dar credibilidad a una publicación que relacionaba a representantes de este sindicato con un grupo que impulsaba recursos en los tribunales contra la exigencia del euskera, que ha calificado de "euskarófobos".

El sindicato ha denunciado el veto este miércoles en una rueda de prensa en la que ha asegurado que es objeto de "apartheid social". Poco después, el PSE-EE ha anunciado que no participará en la Korrika al considerar que la decisión de los organizadores es "excluyente, injusta" y "un gesto de intolerancia".

En su mensaje, Markel Olano ha afirmado que "lo último que necesita" esta lengua son "polémicas" como la que se ha producido. A su juicio, el euskera y la Korrika son "tan importantes" que no se pueden aceptar "ni exclusiones ni utilizaciones del euskera con fines partidistas o particulares".

Según ha advertido el parlamentario vasco, el euskera necesita "a todos y a todas" y "es de todos y de todas".

gran espacio social en torno al euskera

Mientras, la vicelehendakari primera y Consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que Korrika "siempre ha sido un gran espacio social de encuentro en torno a la euskera", y ha advertido, en referencia a la polémica por el veto a la participación de CCOO en esta iniciativa, de que "defender el euskera es sumar, no excluir".

La consejera de Política Lingüística ha manifestado que "todo lo que divida la sociedad en torno a la euskera debilita su futuro". En este sentido, ha subrayado que "defender el euskera es sumar, no excluir".

"Korrika ha sido siempre un gran espacio social de encuentro en torno a la euskera, y justamente por eso es importante cuidar que siga siendo un lugar que sume y no que divida", ha añadido.

La vicelehendakari ha explicado que el euskera "no necesita más muros ni trincheras", puesto que esta lengua requiere "puentes, alianzas amplias y espacios compartidos para fortalecer la convivencia".

apoyo de lab a aek

Por contra, LAB ha expresado todo su apoyo a AEK, así como su reconocimiento y agradecimiento por la "imprescindible labor que realiza en favor del euskera", tras su decisión de excluir a CCOO de la korrika al dar credibilidad a una publicación que relacionaba a representantes de este sindicato con un grupo que impulsaba recursos en los tribunales contra la exigencia del euskera, y que calificó de "sabotaje euskarófobo".