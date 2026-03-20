Iberdrola abre hoy el voto a distancia para su Junta de Accionistas del 29 de mayo: dividendos y premio por participar

Iberdrola activa desde este viernes su campaña de participación a distancia para la Junta General de Accionistas, ya convocada para el 29 de mayo, con más de dos meses de antelación -el doble del plazo mínimo legal- para facilitar la implicación de sus accionistas.

Desde hoy y hasta el 28 de mayo, podrán delegar y votar a distancia quienes tengan al menos una acción registrada a su nombre.

Dividendos: 4.500 millones para el ejercicio 2025

La compañía lleva a la Junta los resultados de 2025 y propone un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma al dividendo a cuenta de 0,253 euros abonado el 2 de febrero. En total, Iberdrola destinará 4.500 millones de euros a dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

Además, plantea un dividendo de involucración de 1 euro bruto por cada 200 acciones (0,005 euros por acción), condicionado a que el quórum de constitución alcance el 70% del capital social.

Iberdrola

Una Junta “abierta” con opciones online y presenciales

La Junta se celebrará con asistencia física y telemática, y refuerza los canales para participar antes del día de la reunión:

Web corporativa

Teléfono del accionista

Mensajería instantánea

Voto por correo

Como incentivos adicionales al dividendo de involucración, Iberdrola sorteará 30 bicicletas eléctricas entre quienes participen a través de la web o del canal telefónico. Además, entregará un obsequio conmemorativo a quienes lo recojan en los puntos de atención al accionista que abrirá en fechas próximas a la Junta.

Atención al accionista y encuentros presenciales

Iberdrola señala que refuerza los canales de interlocución con accionistas e inversores, con la Oficina del Accionista, la Oficina de Relación con Inversores y el Asistente Virtual del Accionista.

También prevé jornadas y encuentros presenciales en distintas ciudades para explicar su estrategia y retos de futuro.

Plazos para participar el 29 de mayo

Asistencia telemática: registro en la web entre 08:00 y 09:45 del 29 de mayo.

Asistencia presencial: reserva de asiento en la Oficina del Accionista o en la web corporativa antes de las 09:45 del 29 de mayo.