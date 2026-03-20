San Vitero revive su tradición con la gran feria que protege al burro zamorano leonés

San Vitero se prepara para vivir uno de los fines de semana más especiales del año con la celebración de la 26ª Exposición Monográfica y Subasta de Raza Zamorano Leonesa, un evento que une tradición, cultura rural y compromiso con la conservación de una especie única. La cita tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en el recinto ferial de esta localidad zamorana, coincidiendo con la popular Romería del Cristo del Campo.

Considerada una de las ferias más emblemáticas de la provincia, esta edición contará con la participación de entre 40 y 45 ejemplares del burro zamorano leonés, una raza autóctona en peligro de extinción que simboliza la identidad y la historia del medio rural. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación de Zamora o Caja Rural, entre otras entidades comprometidas con su preservación.

Un evento para conservar una raza única

Más allá de su carácter festivo, la feria se consolida como un espacio clave para la protección del patrimonio genético y cultural. Actualmente, existen alrededor de 1.700 ejemplares y unos 200 ganaderos dedicados a su cría, cifras que reflejan tanto el esfuerzo de conservación como la fragilidad de la raza.

Cedida Presentación de la feria

Durante el sábado se celebrará la valoración morfológica de los animales, seguida de jornadas técnicas en las que expertos abordarán temas como el uso del burro en el control de incendios mediante pastoreo o el aprovechamiento de su leche para productos lácteos y cosméticos. Estas iniciativas buscan dar nuevas oportunidades económicas y sostenibles al entorno rural, evitando la desaparición de la especie.

Uno de los momentos más esperados será la tradicional pasarela de ejemplares, así como la subasta —que este año se realizará en sobre cerrado—, donde se podrán adquirir varios animales. Además, el concurso morfológico premiará a los mejores ejemplares en distintas categorías, poniendo en valor la calidad de la raza.

Tradición, cultura y ambiente festivo

La feria no solo es un escaparate ganadero, sino también un auténtico punto de encuentro social y cultural para la comarca de Aliste. El programa incluye actividades para todos los públicos, desde música en directo y animación hasta una feria artesana y degustaciones populares.

Cedida CARTEL FERIA SAN VITERO EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA RAZA ASNAL

El domingo, los asistentes podrán disfrutar de propuestas como la apertura del mercado artesanal, concursos gastronómicos o presentaciones culturales, en un ambiente que mezcla tradición y ocio. Todo ello convierte a San Vitero en un lugar de referencia donde la cultura rural se vive y se comparte.

Desde la organización destacan que este evento representa mucho más que una exposición. Es un “acto de resistencia cultural” que reivindica valores como la perseverancia, la identidad y el arraigo al territorio. El burro zamorano leonés, con su carácter resistente y noble, se convierte así en símbolo de una forma de vida que lucha por mantenerse viva.

En definitiva, esta feria no solo mira al pasado, sino también al futuro, apostando por la innovación, la sostenibilidad y la implicación de nuevas generaciones para garantizar que esta raza única siga formando parte del paisaje y la cultura de Castilla y León.