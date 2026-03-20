¿Por qué preside la primera procesión infantil de Granada un Cristo procedente de Ecuador?

Las procesiones infantiles se han convertido en una muestra de piedad popular durante la Cuaresma. Suponen una catequesis y una escuela de cofrades. El Colegio de la Consolación de la Chana, regentado por las Misioneras Agustinas Recoletas, ha sido este año el primero en organizar esta actividad.

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Esta procesión ha recorrido las calles de la Chana en la jornada de este viernes 20 de febrero con un paso. En él se ha situado al crucificado que preside la capilla de este centro educativo y cuya advocación es la de Cristo de la Consolación. Se trata de una talla en madera sin policromar que trajo una hermana desde Ecuador. Este año estrenaban el bordado de los faldones y los candelabros guardabrisas, que han sido realizados por alumnos y profesores.

agrupación musical

En la comitiva han participado más de setecientas personas, miembros de la comunidad educativa. Ha contado con la participación de una agrupación musical integrada por músicos de distintas formaciones musicales de Granada.