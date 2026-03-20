Una vecina de Arguineguín, sobre las lluvias: "Hace 15 años que no se veía correr el barranco así"

Las intensas lluvias caídas durante la noche en Gran Canaria han provocado la crecida del barranco de Arguineguín, dejando aislados a unos 200 vecinos de la zona de eventos del barranquillo y de las áreas de Chira y Soria. La fuerza del agua ha hecho imposible el paso, impidiendo que los residentes pudieran acudir a sus puestos de trabajo o realizar sus tareas cotidianas durante la mañana de este viernes.

Una de las vecinas afectadas, Juana, ha relatado la impactante estampa, asegurando que es una situación que no se recordaba en mucho tiempo. "Hacía por lo menos 15 años que no se veía esto aquí", ha afirmado, aunque reconoce que es un problema recurrente en el municipio. "Siempre tenemos el mismo problema cuando hay este tipo de lluvias así", ha lamentado.

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La verdad que por lo menos 15 años que no se ve esto aquí" Juana Vecina de Vento, barranco de Arguineguín

Atrapados sin poder salir

Según el testimonio de Juana, la jornada comenzaba con la frustración de los vecinos al encontrarse con el paso cortado. "A la hora de salir todos los vecinos para ir a trabajar, nos hemos tenido que quedar todos aquí trancados, porque no se puede cruzar el barranco", ha explicado. La situación ha movilizado a la policía, que se encuentra en la parte exterior sin que por el momento se pueda hacer nada para restablecer la comunicación.

Juana describe una escena de impotencia, con "la mitad de mis vecinos aquí con los coches sin poder salir fuera a la carretera". La corriente bajaba con "bastante, bastante fuerza de agua", ha señalado, lo que hacía inviable cualquier intento de cruzar. A pesar de que el caudal ha disminuido ligeramente, sigue siendo peligroso.

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Desayuno con vistas a la riada

La resignación y la incredulidad han dado paso a una estampa curiosa. La principal "comidilla" entre los afectados es la imposibilidad de salir, pero algunos han decidido tomarse la situación con filosofía. "Muchos de ellos que tienen el desayuno, se han puesto a desayunar aquí mismo, en medio del barranco", ha relatado Juana, convirtiendo la espera en un improvisado espectáculo.

Muchos de ellos que tienen el desayuno, se han puesto a desayunar aquí mismo, en medio del barranco" Juana Vecina de Vento, barranco de Arguineguín

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A la espera de una solución

Mientras esperan, la situación meteorológica ha mejorado. "Ahora mismo ha dejado de llover", ha confirmado la vecina, añadiendo que incluso luce "el día soleado". El viento, además, ha sido escaso. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que los afectados aseguran no haber recibido ninguna comunicación oficial. "A nosotros no nos han dicho nada todavía", ha concluido Juana.

Afortunadamente, más allá del aislamiento, no ha habido que lamentar daños mayores en las viviendas ni en las propiedades de los vecinos. "Gracias a dios, no. Solamente lo que es aislado, que no podemos salir, pero de lo demás todo bien", ha tranquilizado la residente, que, como el resto de afectados, permanece a la espera de que el nivel del agua baje lo suficiente para poder recuperar la normalidad.