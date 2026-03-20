Murcia blinda el mantenimiento de sus colegios con un contrato histórico

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado el nuevo contrato para el servicio de conservación y mantenimiento de los 90 colegios públicos de las 55 pedanías del municipio. Este acuerdo, dotado con un presupuesto anual de 654.000 euros y una vigencia inicial de dos años prorrogables, busca dar una respuesta más eficiente a las incidencias diarias que afectan a los casi 20.000 alumnos matriculados en estos centros.

El contrato, que suma un presupuesto total de 1.308.000 euros para los dos primeros años, se divide en tres lotes. El primero se centra en la reparación de cristalería y persianas, mientras que los otros dos cubren el mantenimiento general y las acciones preventivas, dividiendo los centros por criterios geográficos en pedanías de la zona norte y sur para optimizar la capacidad de respuesta.

Un modelo de gestión más ágil y digital

Una de las principales novedades es la agilidad en la resolución de problemas. El nuevo sistema elimina la necesidad de crear un expediente de contratación para cada actuación, lo que permite una atención casi inmediata. Según el consistorio, se trata de "un salto sin precedentes en la gestión de los colegios del municipio de Murcia".

Cualquier urgencia que revista peligrosidad será atendida de manera inmediata" Marco Antonio Fernández Concejal de Pedanías

El protocolo establece que las incidencias muy urgentes, como la rotura de cristales o fugas de agua, se resolverán de forma inmediata. Las urgentes que no entrañen peligro tendrán un plazo de 24 horas, y las actuaciones de mantenimiento ordinario se solucionarán en un máximo de siete días.

Además, se implantará un sistema informático de gestión para que todos los implicados, desde el centro educativo y los alcaldes pedáneos hasta los técnicos y las empresas, puedan gestionar el proceso de forma integral y digital, desde la detección de la incidencia hasta su facturación. Esta herramienta refuerza la autonomía de las Juntas Municipales, que podrán priorizar las actuaciones.

Una inversión récord para los centros

El nuevo contrato también supone un salto cuantitativo y cualitativo en la inversión. El presupuesto para mantenimiento se ha incrementado en más de un 260% con respecto a los años de menor financiación. "Por cada euro que se invertía en los años 2022, ahora se van a invertir 3,6", señalan desde el Ayuntamiento.

Con esta actuación, el consistorio busca proporcionar a las Juntas Municipales "una herramienta eficaz y ágil" para gestionar el mantenimiento, garantizando que el uso de las instalaciones sea el adecuado y no suponga ninguna merma en la prestación de un servicio tan esencial como la educación.