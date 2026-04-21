Hablan las familias de los desaparecidos por terrorismo: "El crimen se sigue cometiendo cada día"

Bajo el título 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', la nueva muestra del Centro Memorial, en Vitoria, busca mantener viva la memoria de aquellas personas cuyos casos siguen sin esclarecerse debido a la falta de colaboración con la Justicia por parte de organizaciones como ETA o los GRAPO.

La exposición presenta las circunstancias de cada desaparición a través de paneles informativos. Debajo de las fotografías de las víctimas, un calendario se actualiza a diario para recordar el tiempo que ha transcurrido desde que se perdió su rastro y sus objetos personales acercan al visitante a su vida truncada. Así, encontramos cuadernos infantiles, fotografías o la guitarra de Eduardo Moreno Bergaretxe, alias 'Pertur', dirigente de ETA-pm desaparecido en 1976, junto a sus anotaciones sobre la ponencia Otsagabia, que proponía la creación de un partido político y el abandono de las armas.

Las seis ausencias sin resolver

Uno de los casos más sobrecogedores es el de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge García, tres trabajadores gallegos residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973. Cruzaron la frontera para ver la película 'El último tango en París' en Francia y nunca más se supo de ellos. Las investigaciones policiales sostienen que se cruzaron con miembros de ETA, que los confundieron con policías en un momento de extrema "paranoia" de la banda, dado que en ese momento preparaba la 'operación Ogro' para asesinar a Luis Carrero Blanco.

Sobre la desaparición de 'Pertur' la principal hipótesis es que fue asesinado por miembros de su propia organización, ETA, por sus tesis favorables a la participación política. Sin embargo, otras líneas de investigación apuntan a grupos de ultraderecha como el Batallón Vasco Español o la Triple A. También se recuerda al empresario Publio Cordón, secuestrado por los GRAPO el 27 de junio de 1995. Su familia pagó parte del rescate, pero nunca fue liberado; sus captores afirmaron que falleció durante el cautiverio.

Presentación de la exposición 'Ausencias presentes'

Completa la lista de desaparecidos José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), a quien se le perdió el rastro en San Juan de Luz el 11 de junio de 1980, cuando tenía 22 años. La versión más extendida es que murió en un enfrentamiento con traficantes de armas. En total, España registra seis desaparecidos por terrorismo, una cifra superior a la de Irlanda del Norte, donde la colaboración de los grupos armados fue clave para resolver casos similares y reducir su lista a cuatro.

Un duelo que se transmite de padres a hijos

En la presentación de la exposición, que podrá visitarse hasta el 12 de julio, han participado Raúl López Romo, del Memorial; Lourdes Auzmendi, novia de 'Pertur'; y Marta Rodríguez Fouz, sobrina de uno de los trabajadores gallegos desaparecidos y quien ha puesto voz a la singularidad de estas víctimas. "Su victimización se transmite de padres a hijos" al no poder "cerrar el duelo", ha subrayado. "Los crímenes se siguen cometiendo cada día, día a día, mientras sus cuerpos sigan sin aparecer".

La muwestra se puede visitar hasta el 12 de julio

Lourdes Auzmendi, visiblemente emocionada durante su intervención, ha exigido que la búsqueda no cese y ha reclamado un mayor apoyo de las instituciones. Aunque ha afirmado con rotundidad que las familias "seguirán siendo los pilares fundamentales de la memoria", ha insistido en la necesidad de un respaldo institucional para que el recuerdo y la exigencia de justicia no decaigan.

Las familias seguirán siendo los pilares fundamentales de la memoria" Lourdes Auzmendi

La memoria de los que sí fueron hallados

Finalmente, la exposición dedica un espacio a recordar a otras víctimas que también fueron desaparecidas pero cuyos cuerpos finalmente se encontraron. Es el caso de los policías José Luis Martínez Martínez y José María González Ituero, asesinados en 1976, o el de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, asesinados por los GAL en 1983.