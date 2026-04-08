Eureka! gana tiempo para evitar su cierre: "Estamos alucinados"

El patronato de Kutxa Fundazioa votará este jueves la posibilidad de aplazar dos años el cierre definitivo del museo de la ciencia Eureka! de San Sebastián, anunciado inicialmente para finales de este mes de junio. La decisión implicaría que su clausura se pospondría a 2028, coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo espacio de divulgación científica que la fundación abrirá en Tabakalera.

Esta moratoria llega después de la fuerte movilización de la comunidad científica y de una campaña de firmas que ha reunido unas 14.000 adhesiones. También responde al paso dado por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, quien ha pedido por carta que el centro siguiera abierto hasta que existiera una alternativa real.

Alivio en la plataforma ciudadana

La noticia ha sido recibida "casi con incredulidad" por quienes se han movilizado para salvar el museo. La impulsora de la campaña ciudadana, Idoia Múgica, reconoce en COPE Euskadi que están "literalmente alucinando" con el nuevo escenario. "Estamos, como os podréis imaginar, obnubilados", ha declarado, agradeciendo a toda la gente "que ha entendido el mensaje y la terrible pérdida que sería cerrar un museo como el que tenemos".

Múgica ha celebrado que ahora se abre un nuevo horizonte, ya que gracias a "la moratoria, tenemos 2 años de margen". La divulgadora defiende que el objetivo es salvar un modelo de divulgación que no tiene sustituto y recuerda que el futuro espacio Atenea en Tabakalera "puede ser interesante, pero no reemplaza un museo interactivo de 8.000 metros cuadrados con planetario, talleres y una trayectoria consolidada con colegios, familias y asociaciones".

Colaboración institucional

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde, Jon Insausti, quien se ha mostrado "optimista" y no tiene "ninguna duda" de que el patronato tomará "la mejor de las decisiones". Ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento si "hace falta" para evitar el cierre.

Donostia es una ciudad de ciencia, pero tiene que haber ciencia en la ciudad" Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

Insausti ha defendido que una ciudad que presume de ciencia necesita espacios para divulgarla. "Donostia es una ciudad de ciencia, pero tiene que haber ciencia en la ciudad, y Eureka garantiza eso", ha afirmado, insistiendo en que el museo no debe cerrar "hasta que haya una alternativa sólida".

Kutxa Fundazioa Eureka!

Por su parte, Kutxa Fundazioa ha asegurado en un comunicado que es "sensible" al interés ciudadano y que está "analizando internamente las posibles opciones de futuro'". La fundación ha reafirmado su "voluntad de colaborar" y su compromiso con el "proyecto transformador" Atenea en Tabakalera, que, según defiende, "marcará un antes y un después".

La votación de este jueves no es una solución definitiva, pero sí un balón de oxígeno que permitirá repensar el futuro del proyecto.