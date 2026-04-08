Alicia, vecina de un pueblo de Cantabria afectado por los incendios: "Fue imposible dormir, el fuego estaba al lado de mi casa"

El humo vuelve a formar parte del paisaje en Los Tojos, Cantabria. Aunque el fuego ha sido históricamente una herramienta en la zona, la inquietud crece entre los vecinos. Hablan de noches sin dormir y llamas demasiado cerca de las casas, reabriendo con fuerza el debate sobre los límites entre el uso tradicional del fuego y el riesgo real para las personas.

Entre la tradición y el peligro

Durante décadas, el fuego controlado se ha utilizado en el mundo rural para limpiar el monte y regenerar pastos, una práctica defendida por muchos como parte de la gestión del territorio. Hay voces que insisten en que, bien utilizado, no se puede demonizar una herramienta presente durante generaciones.

El problema surge cuando se pierde el control, las condiciones son adversas o el fuego se prende cerca de viviendas, precisamente lo que denuncian los vecinos de Los Tojos. En los últimos días, varios focos han obligado a mantener una alerta constante por la cercanía y la incertidumbre del avance de las llamas.

El miedo a las llamas

Alicia, una vecina con una casa en la zona, ha revivido la angustia de ver el fuego acercarse. Cuenta que ha pasado noches en vela, pendiente del avance de las llamas y con la incertidumbre de si llegarían a su vivienda. Aunque un cortafuegos evitó el desastre, la sensación de peligro fue muy real.

Su mensaje es directo y habla desde la experiencia del miedo y la frustración: "Que se pongan en mi lugar". Más allá de cualquier debate técnico, los vecinos ponen sobre la mesa una cuestión fundamental: la seguridad. Cuando el fuego se acerca a escasos metros de una casa, deja de ser una herramienta para convertirse en una grave amenaza.

COPE La noche del incendio en Los Tojos, Cantabria

El lobo, otro factor en la ecuación

A este complejo escenario se suma la tensión que genera la presencia del lobo. Algunos vecinos de la zona reconocen que el fuego se ha utilizado en ocasiones como una forma de ahuyentarlo o de modificar su comportamiento, un argumento que añade otra capa al debate sobre el origen y la intencionalidad de los incendios.

En cifras 21Incendios forestales activos a mediodía del 8 de abril de 2026

Independientemente del motivo, el riesgo se multiplica cuando se pierde el control y el fuego se extiende más de lo previsto. En ese punto, ya no se trata de gestionar el monte o proteger al ganado, sino de evitar una situación que puede acabar en tragedia.

Lo que ocurre en Los Tojos refleja una realidad compleja. El cambio climático, las condiciones meteorológicas más extremas y la proximidad de viviendas a zonas forestales reducen el margen de error. Prácticas que antes se consideraban normales ahora implican un riesgo mucho mayor que obliga a un replanteamiento.

COPE Imagen del monte de Los Tojos con el incendio controlado

Ante esta situación, crece la presión sobre las administraciones. Los vecinos reclaman más control, más vigilancia y más responsabilidad. Mientras el debate entre tradición y seguridad continúa, los residentes permanecen pendientes del cielo y del viento, con el temor de que el fuego vuelva a aparecer.