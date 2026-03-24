"Medir lo que hasta ahora no era posible": la revolución cuántica ya está aquí

Después de la era digital, la próxima gran revolución tecnológica ya está germinando y tiene acento vasco. Se trata de la tecnología cuántica, un campo que la empresa bilbaína Qubiz.team

está decidida a convertir en una herramienta industrial real. Su cofundador, el emprendedor y directivo Jorge García del Arco, explica en COPE Euskadi cómo esta ciencia, que parece magia, ya está resolviendo problemas complejos que hasta ahora eran inabordables .

La ciencia de medir lo invisible

Aunque la mecánica cuántica es una disciplina que existe desde hace cien años, sus aplicaciones prácticas comienzan ahora a materializarse. Esta ciencia estudia las reglas del universo a escala nanométrica, un mundo invisible donde la física tradicional deja de funcionar. Según García del Arco, la tecnología cuántica se desarrolla en tres grandes vectores: la computación, las comunicaciones cuánticas y, la más avanzada de todas, la sensórica y la metrología, que es la especialidad de Qubiz.team.

Jorge García de la Cueva, es cofundador de Qubiz.team

El objetivo de esta última es, en palabras del propio García del Arco, "medir lo que hasta ahora no era posible medir". Esta capacidad de medición con ultraprecisión es la que está permitiendo desarrollar aplicaciones con un impacto directo en la industria y en la vida de las personas, abriendo la puerta a una nueva forma de afrontar los problemas.

Cambiar de respuesta es evolución, pero tener la oportunidad de hacerte nuevas preguntas para responder lo que hasta ahora no se podía responder, eso es una revolución" Jorge Garcia del Arco

Un éxito con sello bilbaíno

La empresa Qbiz.team fundada en 2022 por tres socios , Jorge de la Herrán y Crespo, Jorge García del Arco y Jorge Casanova. ha logrado combinar perfiles científicos y de mercado para acelerar la transferencia de la tecnología. Tras lograr una prueba de concepto positiva a finales de 2023, la compañía ha experimentado una carrera meteórica que la ha llevado a multiplicar por cinco su facturación en el último año y a posicionarse en el mapa europeo de la innovación cuántica.

Aplicaciones reales y de gran impacto

Uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía se desarrolla en colaboración con el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. A raíz de una nueva directiva europea más exigente con la calidad de las aguas potables, Qubiz trabaja desde el centro experimental de Etxebarri en un sistema capaz de detectar concentraciones de moléculas equivalentes a "una gota en una piscina olímpica" en tiempo real.

El reto es mayúsculo: pasar de identificar 20 compuestos en una semana, como hace la tecnología actual, a detectar más de 7.000.000 de compuestos en menos de tres segundos. "Desde Bilbao estamos trabajando en algo realmente ambicioso", subraya García del Arco, quien asegura no haber detectado un proyecto equivalente a nivel internacional.

Desde Bilbao estamos trabajando, pues algo realmente ambicioso" Jorge Garcia del Arco Jorge Garcia del Arco

Pero las aplicaciones no se limitan al agua. La compañía ya explora soluciones en sectores como la energía o la salud, donde esta tecnología permitirá, por ejemplo, la detección de micrometástasis cancerígenas antes de la fase 1, lo que "dispara las posibilidades de que los tratamientos sean adecuados para evitar desenlaces negativos". Un avance que, junto a la inteligencia artificial, definirá una nueva era a la que, según los expertos, habrá que adaptarse mucho más rápido que a la digital.