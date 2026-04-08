Navarra inicia la Campaña de la Renta con más de 221.000 propuestas y la vista puesta en nuevas rebajas fiscales

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Este jueves 9 de mayo arranca la Campaña de la Renta 2025 en Navarra, un periodo que se extenderá hasta el próximo 25 de junio. La Hacienda Foral de Navarra (HFN) ya ha preparado un total de 221.446 propuestas de declaración, que estarán a disposición de los contribuyentes desde el primer día. El anuncio ha sido realizado por el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el director gerente de HFN, Óscar Martínez de Bujanda.

Casi el 61% de las propuestas elaboradas por la Hacienda Foral tienen un resultado a devolver, lo que supone un desembolso de 115,6 millones de euros. Por el contrario, las declaraciones con resultado a pagar o a cero suman 62,1 millones de euros. Las devoluciones a los contribuyentes comenzarán a efectuarse a partir del 15 de abril.

Modalidades para todos los contribuyentes

Como en años anteriores, se podrá presentar la declaración por diferentes vías: online, telefónica y presencial. La modalidad online y la reserva de cita para la renta telefónica comenzarán el 9 de mayo. La atención telefónica se iniciará el 13 de abril, mientras que la atención presencial en oficinas lo hará el 20 de abril, con posibilidad de reservar cita desde el día 16.

Este año, como experiencia piloto, se estrena la Oficina Móvil de Renta, un 'Renta Bus' que recorrerá tres zonas de la geografía foral para facilitar el trámite en áreas rurales. Estará en Sangüesa (del 27 de abril al 15 de mayo), San Adrián (del 18 de mayo al 5 de junio) y Alsasua (del 8 al 25 de junio). Según el consejero Arasti, 'es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado'.

Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite" José Luis Arasti Consejero de Economía y Hacienda

El debate fiscal sobre la mesa

El consejero Arasti ha afirmado que 'la fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común". En este sentido, ha defendido que el impuesto sobre la renta es 'la mayor manifestación' de este principio. "Año tras año, sin renunciar a nuestros principios ideológicos, buscamos medidas que consigan que las economías familiares tengan más renta disponible", ha añadido.

La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad" José Luis Arasti Consejero de Economía y Hacienda

Además, Arasti ha anunciado que se convocará a la Mesa de Fiscalidad en la segunda quincena de abril. Sobre la mesa estará la propuesta de una nueva deflactación del IRPF que corrija los efectos de la inflación, agravada por "la propia guerra de Irán", tal como adelantó la presidenta María Chivite. El consejero también ha señalado que, aunque "muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo", el tipo mínimo de Navarra "es, con diferencia, el más bajo de todo el país", con un 13% agregado.

Novedades en vivienda y pensiones

Esta campaña de la Renta llega también con novedades normativas importantes. En materia de vivienda, se aplicará una reducción del 50% sobre el rendimiento neto de capital inmobiliario si el inmueble está en una 'zona de mercado residencial tensionado'. Esta reducción aumentará al 70% para arrendamientos intermediados por Nasuvinsa y hasta el 90% si, además, la vivienda se ubica en una de estas zonas tensionadas.

Otra de las medidas destacadas es el aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y de jubilación contributivas. Esta mejora fiscal, que busca aliviar la carga sobre los pensionistas, tendrá un coste estimado para las arcas forales de 16,7 millones de euros.

Para facilitar el proceso, Hacienda ha habilitado varios canales de ayuda, como los teléfonos de consulta 948 106 106 y 948 505 505. Además, la nueva aplicación móvil Carpeta Fiscal permite desde este miércoles consultar datos fiscales, propuestas y realizar trámites desde cualquier dispositivo.